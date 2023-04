WhatsApp smetterà di funzionare su questi telefoni

Il Whatsapp Viene aggiornato regolarmente per incorporare nuove funzionalità e nuove funzionalità nell’app. Tuttavia, questo rinnovamento significa anche Abbandona i vecchi sistemi Non possono più supportare l’app di messaggistica istantanea. Secondo la versione beta dell’app, le seguenti versioni andranno via Prima del 2014.

Il portale web specializzato nell’analisi della versione test di WhatsApp, WABetaInfo-Scopri un salto futuro nei sistemi operativi supportati dall’applicazione. Ancora senza una conferma diretta da parte dell’azienda, si prevede di prendere Almeno Android 5.0 o Lollipop.

Questa modifica nelle versioni viene apportata regolarmente a Maggiore sicurezza software ed evitare di utilizzare sistemi obsoleti. Oltre a risparmiare spazio nelle librerie di supporto non dovendo aggiungere tutti i sistemi esistenti per continuare la compatibilità.

Insieme a questo rinnovamento delle versioni, a Riprogettazione dell’interfaccia A Il Whatsapp Modifica la tastiera, per accedere più velocemente alla sezione dei simboli. Eppure ancora Non si sa che data sia Queste azioni alla fine si applicheranno a tutti i dispositivi, per ora sono solo nelle versioni beta.

È importante Controlla il tuo cellulare Se non è aggiornato, assicurati che WhatsApp sia ancora compatibile ora e in futuro. Hai solo bisogno di consultare Sistema operativo chi gestisce il tuo cellulare. Sui diversi cellulari che usano Android Dipende dall’organizzazione delle regolazioni apportate da ciascun produttore, ma di solito si trova in sezioni simili.

entro i limiti impostazioni, devi cercare una sezione che dica informazioni sul telefono con dati hardware come processore, memoria interna e batteria. Di solito ne appare un altro Con la versione Android installataInoltre, se è disponibile un aggiornamento, dovresti installarlo per farlo funzionare perfettamente senza incidenti.