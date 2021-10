WhatsApp sono le ultime due grandi novità in Note Vocali e Messaggi Temporanei

Notizie correlate

Il WhatsApp, Negli ultimi mesi, ci hai provato con tutti i mezzi migliorare la sua applicazione in Spagna. Sono arrivate alcune delle ultime novità Con grande potenzaMa ora c’è dell’altro in arrivo, Come fate voi due a lanciare l’app? in beta.

mentre avanzi WABetaInfoe WhatsApp. aggiunto Due nuovi lavori La tua app è in versione beta. Il primo consiste in un lettore multimediale specifico per le registrazioni audio di WhatsApp, mentre il secondo aggiunge nuovi periodi di tempo per i messaggi che scompaiono.

Mentre il secondo migliora il controverso sistema di messaggistica in via di estinzione implementato pochi mesi fa, il primo è un apparente cenno a Telegram, che da anni utilizza un player dedicato per ascoltare i file multimediali ovunque nell’app, senza costringerci a partecipare alla conversazione.

E in questo momento, se stiamo ascoltando un audio da WhatsApp, lo riceveremo Per tenerci nella conversazione. Sì, possiamo fare alcune cose, come bloccare il telefono e continuare ad ascoltarlo. Ma gli utenti non possono ascoltare l’audio di WhatsApp da nessuna parte nell’app, a differenza di Telegram.

Questo è un semplice launcher che si installa nella parte superiore dell’app ed è sempre visibile. Sebbene non consenta azioni come l’accelerazione del suono, ci consentirà di disattivare il suono e Pausa anche tu. Non è completo come Telegram. Per ora è stato visto nelle beta di WhatsApp per iOS, ma arriverà anche su Android.

Questa è una grande novità per gli utenti regolari Per inviare e ricevere audio molto lunghi. Con questa novità, ora possono inviare messaggi e navigare all’interno Applicazione Senza dover smettere di ascoltare l’audio. Al momento, è in versione beta, il che significa che sia l’aspetto che il funzionamento di questo lettore potrebbero cambiare drasticamente nei prossimi mesi.

Più tempo trascorso

Nuove opzioni per i messaggi temporanei

WABetaInfo Omicron

Anche la funzione dei messaggi nascosti è stata coccolata da WhatsApp. Aggiunti nuovi intervalli di tempo più 7 giorni per la scomparsa dei messaggi. Ora possiamo scegliere tra 24 ore, I soliti sette giorni, in particolare i 90 giorni, ovvero 3 mesi.

Inoltre, WhatsApp offrirà anche un’opzione in modo da poter abilitare i messaggi temporanei per impostazione predefinita In ogni nuova conversazione che facciamo. In questo modo, se avviamo una nuova chat, tutte le chat scompariranno per impostazione predefinita dopo il tempo che abbiamo creato. Questo non si applica alle chat e ai gruppi che abbiamo già aperto in precedenza.

Entrambe le novità sono già disponibili nella versione beta di WhatsApp e raggiungeranno successivamente la versione stabile dell’app, che potrebbe richiedere diverse settimane o mesi. Non sorprende che non ci siano dettagli su date di rilascio specifiche per le nuove funzionalità.

