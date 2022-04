WhatsApp sta testando l’inserimento di sondaggi in gruppi

WhatsApp sta già testando un file Sondaggi Nelle chat di gruppo su dispositivi iOS, attraverso una nuova interfaccia in cui compare una domanda seguita da cinque opzioni di risposta.

All’inizio di marzo, WABetaInfo ha indicato che l’app aveva incluso questa funzionalità in un file Versione di prova 22.6.0.70 WhatsApp per iOS, un aggiornamento effettuato tramite TestFlight.

Ora, questo stesso portale ha segnalato un nuovo aggiornamento beta per WhatsApp per iOS 22.9.0.70 e condiviso l’interfaccia del sondaggio di gruppo, che non è ancora stata rilasciata agli utenti. beta tester dall’app.

In esso puoi vedere quale formato avranno questi sondaggi per le chat di gruppo, dove è inclusa una domanda e poi Diverse alternative alla risposta, hfino a cinque

Una volta selezionata l’opzione desiderata, gli utenti devono premere Pulsante “Vota”, Situato in fondo alla votazione, dopo le risposte.

Da questo portale, ricorda che questi sondaggi sono Crittografato end-to-end Quindi solo i membri di questi gruppi possono vedere la domanda e i suoi risultati. In effetti, l’app di messaggistica stessa non sarà in grado di accedere a queste informazioni.

Questa funzionalità, in fase di sviluppo anche nella versione beta di WhatsApp per Android, è ancora agli inizi. prime fasi di sviluppo, Quindi deve prima raggiungere i beta tester e poi essere pubblicato al resto degli utenti.

Va ricordato che i sondaggi su WhatsApp sono molto simili a quelli su Telegram, da cui si integra 2018. c’era 2020 Quando c’è stato un aggiornamento di questo strumento, con nuovi formati di indagine e la possibilità di creare quiz.