WhatsApp sta valutando un aggiornamento che limita l’inoltro dei messaggi

Diversi anni fa WhatsApp limitava l’inoltro dei messaggi per combattere le fake news che circolavano nell’app di messaggistica, ma ora stanno valutando ulteriori modifiche per limitare questa funzionalità, come spiegato dal portale tecnologico specializzato. Xatakandroid.

Secondo il portale sopra citato, WhatsApp aggiunge una nuova restrizione: “Puoi reindirizzare a un solo gruppo alla volta.”

Gli esperti spiegano da Xatakandroid.

Tieni presente che l’app tiene traccia dei messaggi inoltrati. “Se viene reindirizzato una volta, verrà contrassegnato come “Inoltrato” e una singola freccia, ma se viene inoltrato più di quattro volte, apparirà come “Inoltrato più volte” e una doppia freccia, Questo è ciò che indica il suddetto portale tecnologico. Inoltre, a seconda del numero di messaggi inoltrati, la possibilità di inviarli ad altri account sarà ogni volta limitata.

Nota le modifiche future all’applicazione che i messaggi inoltrati non possono essere inoltrati a più di un gruppo alla volta. “Quando viene provato, WhatsApp mostra il messaggio I messaggi inoltrati possono essere inviati solo a una chat di gruppo”denominato Xatakandroid.

Per tenere conto e comprendere meglio questo potenziale cambiamento nell’app di messaggistica, il portale tecnico lo spiega come segue:

messaggi normali : può essere inoltrato a un massimo di cinque conversazioni o gruppi.

Messaggi inoltrati : può inoltrare fino a un massimo di cinque conversazioni (solo una di esse può essere un gruppo).

I messaggi sono stati inoltrati più volte: Può essere inoltrato a una chat oa un massimo di un gruppo.

secondo xatakanandroid Chi ha citato dal cancello WaBetaInfospecializzato anche in tecnologia, Questa limitazione è “già attiva nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android”, indicando che “si prevede che finirà per essere applicata all’intera piattaforma”.

Gli esperti raccomandano che per “inviare un messaggio inoltrato a più gruppi, c’è sempre la possibilità di farlo uno per uno”, ha affermato. Xatakandroid.

WhatsApp: Nuova funzione per mettere in pausa l’audio durante la registrazione

Un’altra novità su cui sta lavorando WhatsApp, una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, è la possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione di una nota vocale, una funzione attualmente disponibile in versione beta che permette di registrare un messaggio in più take.

Il registratore di appunti vocali è stato migliorato negli ultimi mesi. A dicembre ha introdotto il Pre-Listening, una funzione che consente a un utente di assicurarsi che un messaggio non abbia errori prima che venga inviato.

In esso, l’utente può interrompere la registrazione per continuare ad ascoltarla, per intero e in una parte selezionata. Se non sei convinto, puoi premere il pulsante del cestino per rimuoverlo, ma se pensi che vada bene, premi semplicemente il pulsante di invio per consegnarlo al destinatario.

Le due opzioni disponibili una volta interrotta la registrazione (invia o elimina) verranno ampliate con la possibilità di metterla in pausa, come implementato in Android WhatsApp beta v2.22.6. WaBetaInfo.

Visto in precedenza nelle beta di WhatsApp per iOS e desktop, metti in pausa Ciò significa che l’utente può interrompere la registrazione in qualsiasi momento e riprenderla, il che è una grande differenza rispetto alle opzioni attualmente disponibili. In questo modo eviti di dover registrare un messaggio vocale in una volta sola.