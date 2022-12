WhatsApp: su quali cellulari non funzionerà l’app dal 31 dicembre? | Cellulare | Smartphone | Messico | Spagna | Stati Uniti | tecnologia

Per rimanere una delle applicazioni preferite dagli utenti, Il Whatsapp Introduce costantemente nuove funzionalità all’interno della sua piattaforma, ad esempio la possibilità di caricare stati 24 ore su 24, la possibilità di eliminare un messaggio dopo che è stato inviato o di cambiare il nostro account personale in uno aziendale.

Tuttavia, ad ogni aggiornamento, Alcuni telefoni cellulari che hanno Il vecchio sistema operativo non è più compatibile con l’app. Di seguito le modifiche che entreranno in vigore dal 31 dicembre 2022.

WhatsApp lascia questi dispositivi

Nel precedente aggiornamento di WhatsApp, tutti i dispositivi Android con la versione 4.0.1 erano deprecati dall’utilizzo dell’app di messaggistica istantanea. Ora chi 31 dicembreTutti quei cellulari che ha Sistema operativo Android inferiore a 4.1 Sarà influenzato dal prossimo aggiornamento.

In questo caso, ti consigliamo Esegui il backup sul tuo dispositivo e caricalo sull’unità del tuo account GooglePertanto, quando acquisti un nuovo telefono, con una versione più recente di Android, puoi ripristinare tutte le chat che avevi sul tuo vecchio cellulare e continuare a mantenere la comunicazione con i tuoi contatti.

Ecco un elenco di cellulari che non hanno più WhatsApp:

SAMSUNG

Samsung Galaxy Nucleo

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung galaxy s3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Cover Samsung Galaxy X2

LG

LG Optimus L3 II doppio

LG Optimus L5 II

Telefono LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II

LG Optimus L5 doppio

LG Optimus L7 doppio

Telefono LG Optimus F3

Telefono LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

Telefono LG Optimus F6

LG emanare

LG Lucido 2

Telefono LG Optimus F7

Huawei

Huawei Ascend Compagno

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

ZTE

ZTE V956 – Telefono UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Altre marche

Sony Xperia M

Lenovo A820

In questa occasione vengono presi in considerazione anche alcuni dispositivi Apple, vale a dire iPhone 6S, iPhone SE e iPhone 6S Plus Anche loro saranno interessati e non potranno continuare a utilizzare WhatsApp normalmente.

Qualcosa che deve essere evidenziato e chiarito è che se sei un utente di uno dei dispositivi elencati, puoi continuare a utilizzare WhatsApp. però, Inizierai a sperimentare alcuni fallimenti e non sarai in grado di goderti le novità che la piattaforma aggiungequindi la raccomandazione è di sostituire il computer con uno dotato di un sistema operativo più recente.

GDA / El Universal / Messico