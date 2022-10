WhatsApp: Suggerimenti in modo che il backup non occupi troppo spazio sul cellulare

Ottieni più spazio su WhatsApp. (Foto: vives.futbol)

Il WhatsApp Non era affatto famoso per la sua economia nello spazio che occupa smartphone. Non parlare nemmeno delle chat stesse, del testo stesso, che occupa molto volume, tanto più se l’utente è molto prolifico quando si tratta di chattare.

Non disponendo solo di server di archiviazione e trasmissione, Tutto quanto ricevuto va direttamente al cellulare e il spazio colui il quale app Occupa e cresce senza fermarsi. Questo, se hai un telefono con spazio di archiviazione sufficiente, non dovrebbe essere un problema molto fastidioso; Ma quando si parla Nubesubordinato Backup In detta nuvola, le cose si complicano.

in Google DriveAd esempio, hai 15 GB per la versione gratuita. in iCloud, 5 GB. Abbastanza spazio per molte cose, ma quando si tratta di backup di WhatsApp, potrebbe non essere così grande. Infobae di seguito spiega come farlo in modo che il backup non occupi troppo spazio sul cellulare.

Elimina le chat che non funzionano

Come accennato in precedenza, le chat di WhatsApp occupano spazio. Non si parla di un’app che archivia le cose sui suoi server, quindi tutto è sul telefono. Anche testo.

E un modo per liberare spazio in modo che il backup non sia troppo pesante è eliminare queste chat. Non tutti, ovviamente, solo le persone che non sono più importanti. Si possono anche lasciare vecchi gruppi e quindi lasciarli cancellati quando si esce. Tutto ciò farà risparmiare spazio.

Come non occupare troppo spazio sul cellulare usando il backup di WhatsApp. (Foto: iPhone/Composizione/Jose Arana)

Chiedi a WhatsApp di non salvare copie di video sul cloud

Se la persona che legge questo articolo è qualcuno che riceve molti video, o pochi ed è molto pesante (se ce ne sono molti ed è molto pesante, il problema è ancora maggiore), allora la cosa migliore da fare è Rimuovili dalla tua cerchia di backup di WhatsApp.

Se vuoi conservarlo, puoi provare a caricarlo su Youtube anche Google Foto In privato, ad esempio, o per un’altra rete come cavo Ti consente di utilizzare il cloud e quindi l’app WhatsApp gratuita.

È facile impedire a WhatsApp di scaricare video:

1. Impostazioni.

2. Chatta.

3. Backup.

4. Disattiva l’opzione “Includi video”.

Come non occupare troppo spazio sul cellulare usando il backup di WhatsApp. (Foto: iPhone/Composizione/Jose Arana)

Scarica Controllo

A questo punto, il backup pesa già un bel po’. Ciò che conta ora è che rimanga così per molto tempo, quindi non devi pulire ogni due o tre, e la cosa migliore per raggiungere questo obiettivo è impedire che tutto ciò che ricevi venga scaricato senza preavviso. Vuoi sapere cosa stai archiviando e WhatsApp ti consente di decidere.

Devi solo immaginare di essere in un gruppo di famiglia, amici, lavoro, qualunque cosa, ma è piuttosto prolifico. Meme per tutto il giorno, registrazioni audio e altro ancora. Se ciò non viene impedito, WhatsApp lo scaricherà automaticamente in modo che possa essere visto, ascoltato o letto dal telefono senza fare altro.

Ma siccome tutto questo occupa spazio, probabilmente non vogliamo sprecarlo, Diremo a WhatsApp di interrompere il download di materiale. Per disabilitare il download automatico, attenersi alla seguente procedura:

1. Impostazioni.

2. Archiviazione e dati.

3. Download automatico.

Come non occupare troppo spazio sul cellulare usando il backup di WhatsApp. (Foto: iPhone/Composizione/Jose Arana)

Vuol dire che non sarai in grado di vedere nulla di ciò che ti viene in mente? affatto. Ma avrà la possibilità di decidere in ogni caso cosa scaricare e cosa non scaricare.

D’ora in poi, puoi vedere il pulsante di download su foto, video, documenti, ecc. per farli cadere dal cloud di WhatsApp al telefono. Un modo eccellente per mantenere l’ordine e la pulizia e rendere il carico dell’applicazione più gestibile per i backup successivi.

Continuare a leggere

WhatsApp ti consentirà di modificare i messaggi una volta inviati

7 nuove funzionalità di WhatsApp per una maggiore privacy

Telefoni cellulari su cui WhatsApp smetterà di funzionare il 31 ottobre