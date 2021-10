WhatsApp sviluppa l’opzione per mettere in pausa durante la registrazione delle note vocali | Whatsapp | tecnologia | social network | Android | iOS | ragazza

Il WhatsApp Continua nella linea di migliorare l’esperienza dell’utente per questo Applicazione Messaging, che è uno dei più utilizzati e Comune Dal mondo. Pertanto, svilupperò l’opzione per mettere in pausa la registrazione del memo vocale.

Secondo il cancello WABetaInfoL’azienda avrà già questa funzionalità in fase di implementazione, oltre al fatto che il lavoro è concentrato su una serie di miglioramenti riguardanti la messaggistica vocale nell’applicazione.

“Le ultime notizie riportano che WhatsApp sta lavorando alla possibilità di mettere in pausa i messaggi vocali mentre vengono registrati, per un aggiornamento futuro”, affermano le informazioni.

Questo tenendo presente che al momento l’unica opzione disponibile per non inviare un suono è interromperlo o rimuoverlo e farlo di nuovo. Questo ci darà una nuova opzione se si verificano eventi imprevisti, come un’interruzione al momento della registrazione o rumori esterni alla conversazione che non consentono la registrazione.

Quindi, quando mettiamo in pausa la registrazione, possiamo aspettare che l’interruzione finisca per tornare al nostro lavoro e continuare con il memo vocale. Qualcosa di semplice e straordinariamente necessario.

Infine, WABetaInfo ha affermato che questa funzionalità è in fase di sviluppo, quindi dobbiamo ancora aspettare un po’ per goderci una versione beta, che sarà disponibile sia per dispositivi iOS che Android.