WhatsApp ti consente di aggiungere più partecipanti alle videochiamate

WhatsApp continua a rilasciare nuove funzionalità che migliorano la dinamica delle sue funzionalità popolari.

Uno degli ultimi aggiornamenti di WhatsApp per iOS porta un’interessante novità per le videochiamate di gruppo.

WhatsApp aggiorna il numero di partecipanti alle videochiamate di gruppo

Se utilizzi le videochiamate WhatsApp per connetterti con i tuoi amici e familiari da iOS, troverai una novità interessante la prossima volta che aprirai l’app. Il WhatsApp Aumenta a 32 il numero di partecipanti alle videochiamate di gruppo.

Un aggiornamento che include anche alcune modifiche al design dell’app. Ad esempio, noterai alcuni lievi cambiamenti nei messaggi vocali, poiché le forme d’onda e gli altoparlanti sono ora evidenziati.

Noterai anche alcuni miglioramenti nella sezione delle informazioni del tuo profilo Contatti e Gruppi. Tutte queste nuove funzionalità fanno parte di un aggiornamento che è già in fase di implementazione, ma potrebbero essere necessarie alcune settimane per essere distribuito a tutti gli utenti.

D’altra parte, anche il team di WhatsApp è ancora attivo nel testare nuove funzionalità. Come accennato handroidWhatsApp sta sviluppando una funzionalità che ti consente di mantenere i messaggi che scompaiono.

Cioè WhatsApp consentirà, nelle chat che dimostriamo che i messaggi scompaiono dopo un certo periodo, alcune chat possono essere mantenute anche dopo che il termine è scaduto. Quindi con un semplice clic puoi cambiare il “messaggio a scomparsa” in un messaggio normale.

Naturalmente, a condizione che tutti coloro che partecipano alla chat siano d’accordo e non cancellino il messaggio. Non è ancora chiaro come sarà questa dinamica o se supererà la fase di test, in quanto è ancora in fase di sviluppo.

Fa parte di uno dei tanti test che il team di WhatsApp ha eseguito, alcuni internamente, per migliorare la dinamica dell’app. Tuttavia, non sempre diventano funzioni implementate nella versione stabile di WhatsApp, perché sono a metà strada.