WhatsApp ti consente di aprire chat con contatti sconosciuti senza doverli prima salvare nell’ultima versione beta di Android

Madrid, 4 aprile. (Portaltico/EP) –

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità nell’ultima versione beta di Android che consente agli utenti di avviare una conversazione toccando un numero di telefono senza doverlo prima salvare.

Attualmente, quando gli utenti ricevono un numero di telefono sconosciuto Attraverso la chat dell’apppossono iniziare a interagire con esso solo se lo salvano prima nell’elenco dei contatti.

In questo modo, quando si fa clic sul numero di telefono da WhatsApp, l’applicazione lo inoltra al telefono per effettuare una chiamata oppure offre la possibilità di copiarlo e incollarlo e salvarlo nella rubrica.

Tuttavia, con il nuovo aggiornamento beta per WhatsApp per Android, 2.22.8.11, Realizzato tramite Google Play Beta, ora è possibile avviare una conversazione senza dover prima salvare il numero di telefono.

come verificato WABetaInfoquando l’utente riceve e fa clic su un numero di telefono sconosciuto, ha un menu con tre opzioni, “chatta con”, “contatta” e “aggiungi a contatti”.

In questo modo, l’aggiornamento consente all’applicazione stessa di determinare se il telefono cellulare dispone di un account WhatsApp e velocizza il processo. per iniziare a chattare Senza che l’utente debba salvarlo e aggiornare il proprio elenco di contatti fino a quando non viene visualizzato quest’ultimo.

Al momento, questa funzione è disponibile solo per alcuni beta tester e WhatsApp prevede di implementarla presto per più utenti.