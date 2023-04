WhatsApp ti consentirà di aggiungere nuovi contatti dall’app stessa

Il Whatsapp Si è posizionata come l’app per eccellenza quando si tratta di connettersi con amici e persone care, oltre ad essere uno strumento di lavoro molto utile. Una piattaforma di messaggistica istantanea che non smette di ricevere ogni tipo di aggiornamento per continuare a dominare il settore con il pugno di ferro.

Senza dubbio, cioè Uno dei segreti del successo di WhatsApp rispetto ad altre alternative: il gran numero di aggiornamenti che arrivano a poco a poco per fornire ulteriore usabilità.

L’ultimo esempio? Sembra che molto presto potremo aggiungere o modificare i contatti direttamente da WhatsApp, senza dover utilizzare l’applicazione Contatti sui nostri smartphone.

Modificare i contatti in WhatsApp sarà più facile che mai

O questo è ciò che emerge dall’ultima versione di Amici di WaBetaInfo, Un portale specializzato in tutto ciò che riguarda WhatsApp, e hanno scoperto una nuova funzionalità in arrivo su WhatsApp beta Android nella sua versione 2.23.8.6.

Prima di proseguire, vorremmo evidenziare che non tutti gli utenti possono accedere a questa nuova funzionalità anche se aggiornano la versione beta di WhatsApp, quindi è chiaro che è in fase di roll out e che potrebbero essere necessari alcuni giorni per raggiungere tutti utenti.

Ma, come puoi vedere nell’immagine che accompagna queste righe e condivisa dai colleghi di WaBetaInfo, possiamo vederlo Nel prossimo futuro non sarà più necessario uscire da WhatsApp quando si aggiunge un nuovo contatto o si modifica un contatto già disponibile.

Inoltre, il processo è molto semplice, in quanto indicano nel post che dovrai solo accedere ai tuoi contatti WhatsApp e, sotto le opzioni, apparirà lo strumento per aggiungere un nuovo contatto.

È vero che In precedenza, WhatsApp ti permetteva già di aggiungere o modificare i contatti all’interno dell’app, ma quello che faceva era reindirizzarti direttamente all’app Contatti sul tuo telefono. Ora, con il suo nuovo aggiornamento, sarai in grado di eseguire il processo direttamente da WhatsApp, il che rende tutto molto più semplice. Ovviamente, come vi abbiamo detto prima, al momento solo alcuni utenti beta hanno accesso a questo strumento. E solo da Android. Nel caso in cui tu sia un utente iOS, dovrai attendere alcuni giorni o settimane per il rilascio dell’aggiornamento corrispondente.

Infine, se non sei un utente beta, è molto probabile che questo strumento non arrivi prima di qualche settimana per poter modificare o aggiungere contatti direttamente in WhatsApp, quindi devi pazientare.