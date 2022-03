WhatsApp ti consentirà di creare sondaggi sicuri in gruppi

WhatsApp ti consentirà di creare sondaggi in gruppi. (Foto: GizLogic)

A poco a poco, il App di messaggisticaE il Il WhatsAppE il Colma il divario con uno dei suoi grandi concorrenti: cavo. Questo perché l’app è di proprietà di obbiettivo Avrai la possibilità di creare sondaggi direttamente nell’app Senza utilizzare app o siti Web di terze parti per raggiungere questo obiettivo. Un componente aggiuntivo che si è rivelato molto utile per i suoi utenti, soprattutto nei gruppi.

Il fatto è che questa assenza è qualcosa che non si comprende bene, perché non stiamo parlando di qualcosa di particolarmente complicato da implementare. Questo sito Web è stato annunciato da WABetaInfo, specializzato nelle ultime notizie su WhatsApp Il popolare servizio di messaggistica ha testato l’implementazione della creazione di sondaggi direttamente nell’app.

Grazie a questo strumento WhatsApp, gli utenti potranno chiedere ai propri amici quale sia il miglior hotel dove alloggiare in una località turistica, oppure scegliere un film per andare al cinema in gruppo.

Come verranno creati i sondaggi in WhatsApp

Tenendo conto delle possibili modifiche, poiché tutto è in fase di sviluppo, puoi vedere il modulo in cui verrà distribuito il gadget.

Un esempio sarà un primo passo Metti la domanda che vuoi porre, Perché non potrebbe essere altrimenti.

Una volta fatto questo, È possibile configurare risposte diverse Che gli altri membri possono scegliere se desiderano una delle opzioni suggerite. a questo punto, Non è chiaro quanti di questi possano essere utilizzati, ma sicuramente più di cinque.

Sondaggi su WhatsApp. (Foto: WABeta Info)

I plugin sono generalmente consentiti, come File Impostazioni di etichettatura delle immagini e intervallo di attività di scansione. E l’ultimo, abbastanza adatto, perché non consente al risultato desiderato di durare per sempre.

Da Infobae, siamo spiacenti, perché finora Non esiste un’immagine definitiva di come apparirà un sondaggio creato in chat. Pertanto, dovrai aspettare ancora un po’.

WhatsApp dà la priorità alla sicurezza degli utenti

Ciò sarà ottenuto grazie ad alcune delle cose indicate dalla fonte precedente: I sondaggi sono crittografati end-to-end Come fornito per impostazione predefinita nell’app di messaggistica.

come conseguenza di, Le persone al di fuori del gruppo da cui è stata creata la domanda non saranno in grado di vedere nulla e non dovrai preoccuparti criminali informatici.

La chat di WhatsApp si attiva con l’opzione “Messaggi con crittografia end-to-end”. (Foto: Engadget Android)

Altre funzionalità in arrivo su WhatsApp molto presto

Saranno a disposizione tutte le novità che arriveranno nei prossimi aggiornamenti del servizio di messaggistica istantanea I phoneE il Androide E il PC.

1. Emoticon per rispondere a WhatsApp

iMessageE il Messaggero di Facebook E il Instagram Già questo lavoro, e obbiettivo Aggiungerà emoji per rispondere ai messaggi che le persone inviano e ricevono su WhatsApp.

Per utilizzarlo, dovrai toccare il rispettivo messaggio e quindi scorrere il dito sull’icona che desideri utilizzare. La reazione sarà visibile a tutti e apparirà sotto il testo o le immagini.

Presto arriveranno le reazioni ai messaggi su WhatsApp. (Immagine: ipertesto)

2. Decidi chi può vedere i tuoi stati WhatsApp

Gli stati di WhatsApp ricevono una funzione di privacy che ti consente di scegliere Quali contatti non possono vedere le tue storie.

Nascondi contatto in WhatsApp per alcuni contatti. (Foto: WABeta Info)

3. Ricerca rapida delle informazioni di contatto

Meta aggiungerà un campo di ricerca accanto alla sezione delle informazioni sulla videochiamata.

Questa opzione sarà Riepilogo della ricerca nella sezione delle informazioni di contatto. Allo stesso modo, funzionerà anche per Trova tutti i messaggi che hai inviato o ricevuto con questo lavoro.

Nuovi criteri di ricerca in WhatsApp per i messaggi non letti. (Foto: WABetaInfo)

Continuare a leggere