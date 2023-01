WhatsApp ti consentirà di interagire nei gruppi di annunci per le comunità su iOS

Madrid, 30 gennaio (Portaltic/EP) –

Il Whatsapp Sta sviluppando la possibilità di rispondere ai messaggi nel gruppo annuncio della community, novità che accompagnerà l’occultamento del numero di telefono di chi sceglie di esprimere una reazione.

azienda già consentito Rispondi ai messaggi, sia nelle chat individuali che di gruppo e anche in un comunicato applicazione androidE anche su dispositivi con sistema operativo Apple.

Supporta la capacità di rispondere ai messaggi qualsiasi emoticon Dal luglio dello scorso anno. Dopo un breve periodo Dopo questa implementazione, WhatsApp ha iniziato a espandere le community, una funzionalità che consente a gruppi di chat incentrati su argomenti e interessi comuni di riunirsi nello stesso spazio.

A differenza delle chat 1:1 e delle chat di gruppo, utenti aggiornati Non possono rispondere a ciò che fanno i membri della comunità per gruppo di annunci.

tuttavia, WABetaInfo Tieni presente che la piattaforma di messaggistica, di proprietà di Meta, sta sviluppando questa funzionalità nella sua versione per dispositivi iOS tramite il programma beta TestFlight (“App” v23.2.0.75).

Poiché questo portale è condiviso, l’azienda sta lavorando per portare le reazioni a questi messaggi o file alle comunità, dove possono essere utilizzate nella raccolta di annunci della comunità.

Finora non era possibile interagire all’interno di questo gruppo di annunci perché ciò avrebbe comportato l’esposizione del numero di telefono dell’utente. Per questo, come hanno spiegato dal portale specializzato, funziona anche WhatsApp Nascondi il numero di telefono in questo gruppo privato quando usi il feedback.

WhatsApp ha già iniziato a lavorare su un ‘banner’ che avviserà gli utenti della disponibilità di questa funzionalità, che li spingerà ad aggiornare la loro versione della piattaforma. Per visualizzare e inviare feedback in quelle chat.