WhatsApp ti consentirà di reagire ai messaggi utilizzando gli emoji che desideri

Da settimane WhatsApp funziona Nelle reazioni ai messaggi che usano emoji. lavoro Alternative già adottate in Spagna Come Telegram, ma nel caso di WhatsApp sono ancora in fase di sviluppo. Inizialmente, si pensava che queste reazioni avrebbero consentito una serie di emoji di default e nient’altro. Ci sbagliavamo; WhatsApp lo consentirà Aggiungiamo gli emoji che vogliamo.

come rivelato WABetaInfoE il Le ultime versioni beta di WhatsApp hanno rivelato che le interazioni di WhatsApp aggiungeranno un’opzione da aggiungere emoji personalizzati al pannello di interazione. In altre parole, quando appare l’opzione per aggiungere reazioni con emoji, apparirà un’opzione in modo che possiamo aggiungere le reazioni che vogliamo dire.

E cioè che inizialmente, quando è stata creata la funzione, erano consentiti solo fino a 6 emoji; Cuore, viso con le lacrime, viso con la bocca aperta, viso che piange, mani unite o pollice alzato. Il resto delle alternative come le alternative di Instagram o Messenger consentivano di aggiungere più emoji. Nota WhatsApp lo consentirà.

Modifiche su WhatsApp

Le versioni beta in cui è stata scoperta questa funzionalità appartengono alla versione beta di Android v.2.22.9.4. Oltre ai sei emoji già creati, è stato aggiunto un simbolo “+”, che indica che è possibile aggiungere nuovi emoji. Tuttavia, il pulsante non funziona al momento, quindi non è noto come funzionerà l’interfaccia per aggiungere questa settima emoji.

Naturalmente, questo apre le porte alla modifica completa del pannello delle interazioni emoji. Questo ha senso, poiché offre agli utenti più libertà di scegliere gli emoji che desiderano limitandolo a soli 6 emoji predefiniti. Ha senso che questo pulsante funzioni già nella prossima beta e il pannello possa essere modificato per tutti gli utenti di detta beta.

Non è noto se con questo pulsante si possa aggiungere una sola emoji oppure si possa modificare più profondamente il suddetto pannello. Poiché il pulsante non funziona, è normale pensare che si tratti di una funzione È ancora troppo presto E non sarà ulteriormente sviluppato fino alle future versioni beta. Dovremo essere pazienti per vedere come migliorano le reazioni ai messaggi con gli emoji.

