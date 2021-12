WhatsApp ti permetterà di eliminare qualsiasi messaggio nelle chat di gruppo

L’app di messaggistica istantanea di WhatsApp consentirà agli amministratori delle chat di gruppo di eliminare i messaggi che ritengono opportuni indipendentemente da chi li ha inviati sui dispositivi Android.

Lo ha annunciato WABetainfo, che ha indicato che l’app sta per rilasciare un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di Google Play, che darà questa possibilità di controllare gli amministratori delle chat di gruppo.

Grazie a questa nuova funzione, che appartiene all’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.22.1.7, gli amministratori potranno modificare e controllare i contenuti condivisi in questi gruppi, nonché decidere cosa vogliono conservare in essi.

Ogni volta che eliminano un messaggio, tutti i membri di quel gruppo riceveranno una notifica all’interno della chat stessa e apparirà dove prima si trovava il messaggio eliminato. Questo indicherà l’amministratore (se ci sono più amministratori nel gruppo) che è responsabile dell’eliminazione.

Gli amministratori del gruppo WhatsApp avranno la possibilità di eliminare qualsiasi messaggio da queste chat senza dover dare il consenso al resto dei partecipanti per procedere con l’eliminazione.

Al momento, la data di implementazione di questa opzione è sconosciuta, perché questo portale non dice quando arriverà questo aggiornamento sui dispositivi Android.

Va notato che non è la prima volta che questa app di messaggistica istantanea ha scelto di sviluppare funzionalità simili per l’eliminazione dei messaggi.

Nel 2017, ha introdotto la possibilità di eliminare definitivamente i messaggi già inviati e ha recentemente annunciato nuove opzioni in Messaggi temporanei. Una volta attivato, scompare dopo sette giorni, 24 ore o 90 giorni.

