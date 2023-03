WhatsApp: una guida alla creazione di adesivi per i tuoi animali domestici con iOS 16 | cani | Gatti | Applicazioni | nnda | nnni | Gioca a DEPOR

Sono molte le novità che avete lanciato Il Whatsapp Con il suo recente aggiornamento per iPhone, una delle più notevoli è la funzione di creare collage da foto Internet o foto scattate dall’utente e memorizzarle nella stessa galleria.

In questo modo, se sei una di quelle persone che hanno animali domestici, puoi approfittare di questa novità per salvare tutti i tipi di adesivi per i tuoi cani o gatti senza dover scaricare programmi o applicazioni specializzati, poiché questa opzione è disponibile nello stesso iOS 16.

Allo stesso modo, un altro requisito per eseguire questo processo è che tu abbia la versione 23.5.78 di WhatsApp, disponibile su Apple Store. Per maggiori dettagli su cosa dovresti fare, vedi gli sport Condividiamo una guida con i passaggi da seguire. Prendi nota.

Come creare adesivi dei tuoi animali domestici su WhatsApp

Con questo trucco sarai in grado di creare adesivi per il tuo cane, gatto o qualsiasi animale domestico che possiedi, e per questo non devi installare alcuna app, dato che puoi farlo se hai un iPhone con iOS 16 .

Innanzitutto, devi installare la versione 23.5.78 di WhatsApp.

Vai all’App Store e aggiorna l’app.

Successivamente, vai all’app Foto dell’iPhone.

Tra le opzioni disponibili, scegli quella che utilizzerai come adesivo.

Una volta fatto, mantieni l’immagine e vedrai come il cellulare esegue il ritaglio.

Ora, senza modificare l’immagine, chiudi l’app e apri WhatsApp con l’altro dito.

Entra nella chat in cui desideri condividere l’adesivo e rilascia l’immagine ritagliata.

Infine, avrai inviato un adesivo al tuo animale domestico nella conversazione di WhatsApp.

Puoi approfittare di scattare diverse foto dei tuoi cani o gatti per ottenere tutti i tipi di adesivi con i loro gesti più curiosi.

Ti sono piaciute queste nuove informazioni su Il Whatsapp? Hai imparato un trucco utile? Questa app è piena di nuovi “segreti”, codici, scorciatoie e strumenti che puoi continuare a provare e devi solo inserire il seguente link per ulteriori feedback da Il Whatsapp In Depor, questo è tutto. Che cosa stai aspettando?