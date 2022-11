WhatsApp visualizza un pulsante sulla fotocamera che distingue tra video e foto

Madrid, 16 novembre (Portaltic/EP) –

Il Whatsapp Implementa un pulsante nella fotocamera dell’app che distingue tra lo scatto di un video o una foto, un’opzione a cui i beta tester di Android hanno già accesso.

Attualmente, Telecamera whatsapp Ti consente di inviare entrambi i tipi di file e, una volta aperta questa opzione, avvisa nella parte inferiore dell’interfaccia che devi tenere premuto il dito su di esso per creare un video o premere per scattare una foto.

Al fine di facilitare l’esperienza dell’utente, Meta, titolare della piattaforma, ha fornito, Due schede sotto il pulsante di acquisizioneche distingue tra video (a sinistra) e foto (a destra).

Ciò è stato verificato da WABetaInfo nell’ultimo aggiornamento dell’app Android 2.22.24.21, Inserito dal programma beta di Google Play, che ha condiviso uno screenshot del risultato, mostrando il nominativo e aggiungendo quei due pulsanti.

Con questa nuova opzione, gli utenti non dovranno più tenere premuto il dito sullo schermo per registrare, ma piuttosto scegliere direttamente la scheda a cui puntano e Posizionare il dito solo una volta sul grabber per avviare la registrazione.

Per ora, questa funzione è disponibile solo per i beta tester di dispositivi Android Dovrebbe essere implementato per il resto degli utenti nei prossimi giorni.