WhatsApp Web: non trovi come attivarlo dal tuo smartphone? Ti insegniamo passo dopo passo

Il WhatsApp È stato uno dei servizi di corriere che ha subito un crollo massiccio nel suo sistema Lunedì 4 ottobre evento (Conosciuto come “Giornata Nera””) che ha interessato milioni di utenti. La piattaforma di messaggistica ha avuto vari aggiornamenti negli ultimi giorni come i backup, tra gli altri. Tuttavia, c’è un problema che gli utenti hanno segnalato sui loro social network: WhatsApp Web è scomparso da tutti i telefoni cellulari del mondo.

Quello che è successo?

Va ricordato che l’applicazione appartiene a Facebook, dove continua ad essere aggiornata e ora può essere tEner Lo strumento che ti permette di aprire le tue chat da qualsiasi computer con funzionalità multi-dispositivo.

Nel caso in cui vedi delle modifiche – al punto da non vedere WhatsApp Web – devi eseguire una serie di passaggi Per accedere nuovamente dal dispositivo mobile, sia esso Android o iPhone:

-La prima cosa sarà aprire WhatsApp.

Quindi vai alle impostazioni dell’app mobile.

– In precedenza è stato osservato un “WhatsApp Web”.

-Se non l’hai notato, ora si chiama “Dispositivi collegati”.

Cliccaci sopra e si attiverà la finestra per connetterti a WhatsApp Web.

Scansiona il codice QR e il gioco è fatto.

– Va notato che questa funzione chiamata “Dispositivi collegati” è ora multi-dispositivo. Ciò ti consente di aprire le chat di WhatsApp su un massimo di 4 computer.

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche creare la stessa applicazione dal tuo iPhone.

Se invece hai bisogno di fare una domanda generica, puoi compilare il form con questo Collegamento.

Sei motivi per sospendere il tuo account

Controlla il seguente elenco di motivi Può causare la penalizzazione del tuo account WhatsApp.

1. Spam

WhatsApp distingue tra le conversazioni con un contatto che hai salvato e quelle con un numero sconosciuto.

L’invio di messaggi frequenti e di grandi dimensioni ai telefoni che non hai pianificato attirerà l’attenzione del team dell’applicazione per rivedere il tuo account. In questo modo potrai entrare nella lista dei numeri bloccati sulla piattaforma.

2. Fatti bandire

Se il tuo numero viene bloccato da WhatsApp da molte persone, ovvero da cinque a più, entrerai nel radar dell’applicazione. A maggior ragione se l’assedio di persone che non sono nella tua lista dei contatti.

È correlato allo spam, perché l’invio di troppi messaggi irrilevanti o indesiderati farà sì che ciò accada Ti bloccano automaticamente.

3. Invio di messaggi fuorvianti

Se invii messaggi fuorvianti, diffondi voci o invii link utilizzando Malware e virus, condividi materiale pornografico e illegale – con contenuto osceno, diffamatorio, calunnioso, minaccioso, molesto, odioso, razzista o offensivo dal punto di vista razziale -, Potresti finire per essere sospeso a tempo indeterminato dal continuare a utilizzare WhatsApp. Anche di fronte alla legge.

4. Ottieni un rapporto

Se uno dei tuoi contatti ti segnala al team di WhatsApp a causa di messaggi offensivi non necessari (come quelli menzionati sopra), l’app può agire contro di te e accedere alle tue conversazioni recenti per deliberare sulla punizione più appropriata.

5. Utilizzo di app non autorizzate

Se utilizzi il tuo numero WhatsApp per creare account in app come WhatsApp Plus o GB WhatsApp, le conseguenze saranno permanenti. essere “alternative” Modificano l’interfaccia dell’applicazione e aggiungono funzionalità che la versione originale non ha. Tuttavia, sono vietati e il loro utilizzo costituisce parte della violazione delle regole del Programma.

6. Carica materiale protetto da copyright

Non puoi inviare o caricare materiale protetto da copyright su WhatsApp nel tuo stato: il caricamento di un video musicale di YouTube nel tuo stato o tramite chat personali o di gruppo comporterà una penalità.

