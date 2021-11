WhatsApp Web ora può essere utilizzato senza la necessità di una connessione Internet mobile

Sapevamo che WhatsApp stava lavorando per rendere più indipendenti le versioni WhatsApp Web e Desktop. Fino ad ora, per utilizzare queste versioni era necessario mantenere il nostro telefono cellulare connesso a Internet in modo permanente, ma questa è la storia ora.

Infine, il supporto multi-dispositivo sembra entrare nella sua fase stabile, come abbiamo visto da Engadget. Quando accedi a WhatsApp Web, la piattaforma ci dirà che c’è un aggiornamento e che ora possiamo usarlo senza che il cellulare sia sempre connesso.

Da Xataka, siamo stati in grado di accedere utilizzando l’ultima versione di WhatsApp per iOS (2.21.211.2), la versione 2.2142.12 di WhatsApp Web e la versione 2.2140.12 di WhatsApp Desktop. È sicuramente una questione di tempo prima che colpisca il resto dell’hardware.

Il cellulare è spento? nessun problema

Per motivi pratici, il funzionamento di WhatsApp Web e WhatsApp Desktop è lo stesso. L’unica differenza è che ora non sarà più necessario mantenere il telefono cellulare sempre connesso a Internet, cosa che potrebbe non essere possibile a seconda delle circostanze.

Secondo l’app stessa, WhatsApp può essere utilizzato su quattro dispositivi collegati e un telefono contemporaneamente. che cosa significa? Possiamo accedere su quattro computer, tablet o laptop, ma non possiamo eseguirlo su due dispositivi mobili contemporaneamente.

Da Xataka siamo stati in grado di verificare che entrambe le versioni, sia desktop che web, funzionano in modo indipendente. Abbiamo messo la modalità aereo sul cellulare e siamo stati in grado di continuare a chattare senza problemi. Inoltre, siamo stati in grado di effettuare chiamate e videochiamate da WhatsApp Desktop utilizzando il cellulare in modalità offline.

Il lancio sembra essere già iniziato, ma non si sa quanto tempo ci vorrà prima che sia disponibile per tutti gli utenti. Si spera che sia una questione di tempo e che accada prima piuttosto che dopo, come sempre con i lavori che arrivano su WhatsApp. (Testo e foto: tratti da Radio Rebelde)