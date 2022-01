WhatsApp Web: proteggi il tuo account con la verifica in due passaggi

WhatsApp Web avrà la possibilità di aggiungere la verifica in due passaggi (Immagine: WhatsApp)

Un modo per sopravvivere Sicuro su Internet è aggiungere Verifica in due passaggi Su tutti gli account e dispositivi, quindi ora dobbiamo approfittarne morto Includerà questa funzione WhatsApp Web.

La verifica in due passaggi sarà disponibile all’indirizzo Opzione multi-dispositivo. Quest’ultimo consente di collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente in modo indipendente. In precedenza, WhatsApp consentiva solo a uno di aprire un account mobile e uno sul computer; Se vuoi aprirlo su un altro dispositivo, devi chiudere la sessione precedente.

Con supporto multi-dispositivo I messaggi mantengono la crittografia end-to-endGli utenti possono utilizzare lo stesso account, che può includere un iPad.

Tra le altre funzioni, consente il supporto per più dispositivi Effettua chiamate audio e video Tra dispositivi connessi è possibile scrivere o chiamare solo utenti che hanno una versione aggiornata di WhatsApp.

L’app di messaggistica WhatsApp ha iniziato a testare le funzionalità con cui consentirà ai suoi utenti di trasferire le proprie conversazioni da Android a iOS (Immagine: WhatsApp)

Attualmente, la verifica in due passaggi aiuta a proteggere gli account da potenziali accessi di terze parti Disponibile solo sull’app mobile Da WhatsApp e questo nuovo metodo desktop arriverà presto in un aggiornamento.

secondo Wabeta InfoLa funzionalità è ancora in fase di test, quindi ci vorranno alcune settimane o forse mesi prima che raggiunga gli utenti in tutte le regioni.

WhatsApp ha ripristinato da tempo la sua funzione di memo vocali, con un nuovo registratore e lettore. Parte di questo miglioramento consentirà la trascrizione dei memo vocali, necessari per utilizzare app di terze parti.

Finora, i test che abbiamo visto con le note di sintesi vocale sono stati in lavorazione I phone E attraverso il servizio di riconoscimento vocale di Una mela.

Resta da vedere se la funzionalità cesserà e se WhatsApp lo farà Androide.

Migliore controllo del backup

specifico, WhatsApp ti consentirà di scegliere di includere foto, audio, video, documenti e altri file nel backupindicando lo spazio occupato da ciascun file.

Attualmente, i backup di WhatsApp non vengono rilasciati dall’archivio file Google Drivema ciò potrebbe cambiare in futuro, il che ha senso con questa nuova schermata delle impostazioni.

Argomenti su WhatsApp

Una nuova funzionalità di cui non ci sono ancora dettagli ma che si spera venga completata, È la possibilità di cambiare il colore dell’interfaccia, di personalizzare l’aspetto dell’applicazione.

qualche mese fa, WaBetaInfo Hai menzionato che l’app funzionava per consentire agli utenti di cambiare il colore di alcuni elementi dell’interfaccia come il colore dell’accento visualizzato su pulsanti e testo, anche se da allora non abbiamo ricevuto risposta dalle notizie.

È stata implementata la funzione “Business nelle vicinanze”.

Una delle rare novità confermate direttamente dall’azienda è l’elenco delle aziende limitrofe, Una sorta di Pagine Gialle integrate direttamente nell’app.

Sotto i nomi delle aziende vicine e raggiungibili quando si avvia una nuova conversazione, Mostrerà le aziende che utilizzano WhatsApp Business intorno a te e divise in categorie.

La sperimentazione di questa guida è già iniziata in Brasile e resta da vedere se verrà estesa a tutto il mondo.

Reazioni ai messaggi

WaBetaInfo WhatsApp ha detto preparandosi a Rispondi ai messaggi, ovvero la possibilità di scegliere gli emoji per rispondere ai messaggi. Funzioneranno come Messaggero di Facebook il Instagram.

sul principio, Premendo a lungo sul messaggio, puoi selezionare qualsiasi emoji per rispondere al messaggio senza pronunciare una sola parola. L’altra persona riceverà una notifica di risposta al suo messaggio.

