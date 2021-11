WhatsApp Web ti consente di creare adesivi da qualsiasi chat

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Web include una nuova funzione che offre grande comodità quando si tratta di adesivi pubbliciPerché ti permette di farlo da qualsiasi finestra di chat.

Non è più necessario uscire dalla finestra di chat per creare nuovi adesivi

Al momento, questa nuova funzionalità inizia ad apparire gradualmente senza dover accedere alla versione beta dell’ultimo aggiornamento, in modo che entro una settimana tutti gli utenti potranno usufruirne sulla versione desktop di questa piattaforma. Messaggistica.

In Spagna, ad esempio, è già disponibile ma al momento solo in WhatsApp Web, non nella versione desktop, in quanto si presume che non ci vorrà molto per essere disponibile, sebbene nulla sia stato specificato in questo per quanto riguarda WhatsApp.

Per poter utilizzare questa nuova funzione, basta aprire una qualsiasi chat da WhatsApp Web, fare clic sull’icona della clip e la nuova opzione apparirà attraverso di essa Gli adesivi possono essere creati direttamente da questa finestra di chat. Per fare ciò, carica semplicemente l’immagine desiderata (nei formati JPG o PNG) e WhatsApp Web creerà automaticamente il tuo nuovo adesivo personalizzato.

Questi adesivi, inoltre, Può essere modificato dallo stesso WhatsApp Web Con opzioni come ritagliare l’immagine, aggiungere testo, emoji… fino al completamento della personalizzazione. E tutto questo senza uscire dalla finestra di chat in cui si trova l’utente.

Quando l’adesivo è terminato, può essere salvato come preferito, consentendone l’utilizzo al di fuori di quella chat. Allo stesso modo, i contatti possono anche salvare questi nuovi adesivi.

Con questa nuova funzione, WhatsApp rafforza l’importanza che da tempo attribuisce agli adesivi, cosa che è stata evidenziata Integra il motore di ricerca degli adesivi o aggiungi Suggerimenti di adesivi basati sul testo digitato dall’utente.