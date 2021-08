WhatsApp Web: trucco per fare uno screenshot di un’intera conversazione | Android | iOS | iPhone | Applicazioni | Applicazioni | Smartphone | Telefoni cellulari | virale | Stati Uniti | Spagna | Messico | Colombia | Perù | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Il WhatsApp Ha più di 12 anni di storia ed è ancora un’app piuttosto limitata a differenza di Telegram, il suo principale concorrente, ma la verità è che l’app verde è ancora il leader assoluto in termini di piattaforme di messaggistica istantanea. Molti utenti di Internet non aspettano l’arrivo di nuovi aggiornamenti e utilizzano determinati metodi per convertire WhatsApp che è un’applicazione completa; Quindi, questa volta ti insegneremo un trucco che ti permetterà di fare uno screenshot di un’intera conversazione.

Vuoi mantenere una conversazione di gruppo o individuale in uno screenshot? Bene, c’è un trucco abbastanza semplice in modo da non perdere tempo a prendere diversi screenshot e riempire la tua galleria. È importante chiarire che questo trucco può essere eseguito solo da WhatsApp Web, significa da un computer o laptop.

Innanzitutto, dovrai installare un’estensione in Google Chrome chiamata GoFullPage – Full Page Screen Capture, che cos’è un’estensione? Sono funzioni o software aggiuntivi che aggiungi molto facilmente nel browser per migliorarne le prestazioni.

Passaggi per installare l’estensione in Chrome

Da un computer o laptop inserisci questo Collegamento Per scaricare l’estensione.

Per scaricare l’estensione. Ora, fai clic su Aggiungi a Chrome e quindi si aprirà una piccola finestra in cui dovrai fare clic su Aggiungi estensione.

Fatto, in questa parte, clicca sull’icona del puzzle (estensioni) che si trova nell’angolo in alto a destra di Chrome, accanto alla tua immagine del profilo Gmail.

Tutte le estensioni di Chrome si apriranno, ma trova l’estensione che dice “GoFullPage – Full Page Screen Capture” e premi l’icona Percorso (Correzione).

Se noti, nell’angolo in alto a destra, apparirà l’icona dell’estensione che hai appena installato.

Ora tocca Estensioni, tocca i tre punti verticali a destra di “GoFullPage” e inserisci le opzioni.

Si aprirà una nuova finestra in modo da poter configurare l’estensione. Qui, in Picture Format si consiglia di inserire l’immagine “JPG” e “Paper Size” A4′, quindi chiudere la finestra.

Come fare uno screenshot di un’intera conversazione

Aprire WhatsApp Web dal tuo computer.

dal tuo computer. Ora, nella lente di ingrandimento in alto, digita il nome del contatto o della chat di gruppo di cui vuoi fare uno screenshot. (evento molto importante)

Quindi fai clic sulla chat e la conversazione si aprirà sulla destra.

Devi scorrere fino all’inizio della chat o dalla parte che vuoi catturare.

Infine, tocca l’icona GoFullPage – Cattura schermo intero e attendi il completamento del download.

Attendi il completamento del download (Foto: mag)

Pronto, quando l’estensione ha finito di caricare l’intera conversazione (screenshot) si aprirà in una scheda di Google Chrome, puoi scaricarla come PDF o come immagine JPG, è una questione di gusti. Inoltre, quando si ingrandisce, tutto apparirà altrettanto nitido, il che significa che non sarà scheggiato.

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.

Ora, se hai bisogno di fare una domanda generale, puoi compilare il modulo usando questo link. Lì devi solo inserire il tuo numero di telefono, così come il tuo prefisso, quindi scrivere il tuo messaggio dopo aver effettuato la tua identificazione.