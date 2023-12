Whatspp Grinch Mode: come installarlo sul tuo dispositivo Android se sei antinatalizio? Passaggi con applicazione aggiuntiva

Whatspp Grinch Mode: come installarlo sul tuo dispositivo Android se sei antinatalizio? | Reuters

Una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo è WhatsApp. Oltre a quel caso Offre molti strumenti utili, Alla fine di quest'anno, Puoi goderti la modalità Grinch in questa app nel caso in cui non condividi l'eccitazione di queste date di compleanno e desideri annunciarlo.

Qual è lo stato del Grinch su WhatsApp?

La modalità Grinch consiste nell'avere diversi elementi come foto, tastiera del telefono e tema WhatsApp Con immagini del famoso personaggio del film Il Grinch di diversi anni fa.

Quale app aggiuntiva devo installare sul mio cellulare per ottenere la modalità Grinch?

Per iniziare Dovrai scaricare l'applicazione Nova Launcher sul tuo cellulare e potrai avere tre immagini del Grinch in formato quadrato, verticale e orizzontale.

Come installare la modalità Grinch sul tuo dispositivo Android? Passo dopo passo

In WhatsApp devi andare su “Impostazioni” Nella sezione “Chat”, seleziona “Sfondo”. Quindi, nelle tue Foto, scegli l'immagine del Grinch. Una volta finito, Ritaglia l'immagine come desideri.