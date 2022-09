Widget e desktop design, principali beneficiari

Ve ne avevamo parlato già ieri con la notizia che un lavoro La registrazione delle chiamate è tornata in MIUIMa oggi veniamo a confermare ancora una volta l’affermazione Xiaomi continua a lavorare su un restyling completo del suo livello di personalizzazione In modo che si adatti al nuovo linguaggio di design che vedremo MIUI 14. Interfaccia.

Infatti, proprio questa mattina, grazie allo staff di MIUIabbiamo potuto verificare che l’azienda asiatica ha aggiunto nuove funzioni e rinnovato il design in alcuni elementi del sistema, come capoufficio Da Interfaccia MIUI 13E il Alcune delle novità che dettagliamo in dettaglio in questo post E non vediamo l’ora di testare per vedere come si comportano bene su base giornaliera.

MIUI 13 desktop rinnovato con opzioni che non avevamo fino ad ora

In questo caso, dovresti sapere che questo aggiornamento corrisponde a un file Versioni di v4.39.0.5659 per MIUI 13 launcher e v4.3.5.8 per l’app File Managerche sono gli articoli principali che il brand ha deciso di rinnovare in questa occasione e che dovrebbero arrivare molto presto nelle versioni globali installate sui nostri telefoni.

a partire da lanciatoreIn questa nuova versione, abbiamo due grandi cambiamenti. Il primo di essi corrisponde a un’opzione La possibilità di nascondere il nome dei vari gadget che abbiamo creato sul desktop del nostro telefonoPochissime modifiche ma questo semplificherà l’estetica dello smartphone.

Xiaomi ha invece aggiunto anche la possibilità di scegliere l’opzione nota come “modalità semplice” Come Un’altra opzione per i tipi di desktop. Pertanto, non dovremo passare all’impostazione specifica per questa modalità dalle impostazioni della MIUI, poiché possiamo selezionarla direttamente da questa parte, il che ci rende molto facile attivarla.

E alla fine, dobbiamo anche parlare del nuovo strumento dell’applicazione gestore di file Fornito da MIUI in questo aggiornamento. Grazie a questo articolo, saremo in grado di farlo Aggiungi un collegamento sul desktop per un massimo di quattro file che abbiamo archiviato e selezionato in questa appuno strumento molto utile per accedere rapidamente e senza dover accedere all’applicazione.

Come puoi vedere, non ci sono grandi cambiamenti che abbiamo visto con questo aggiornamento, ma è chiaro che Xiaomi continua a lavorare per rendere la MIUI un migliore livello di personalizzazione, soprattutto con l’obiettivo di renderla più facile da usare e più semplice. Finora, Dovremo aspettare fino a quando non vedremo l’implementazione di questi cambiamenti nei nostri telefoni cellulari, Ma sicuramente nei futuri aggiornamenti della MIUI potremo godercela.

fonte | MIUI