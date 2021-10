WiFi 7 definizione, vantaggi e novità

Fin dal suo avvento, il 5G è visto come il prossimo grande passo avanti nelle comunicazioni nei prossimi anni, con progetti intrapresi per rendere possibili le comunicazioni con questa tecnologia.

Tuttavia, quando si tratta di standard WiFi, sono in corso sforzi per portare questi standard a nuovi livelli con l’implementazione di Wi-Fi 7, Chi pensa di poter diventare La scelta migliore per le reti domestiche e pubbliche.

Anche se non sarà prima del 2024 Quando ha debuttato WiFi 7, Intel ha già rivelato tutti i vantaggi che l’implementazione di questo standard avrebbe portato. La prima cosa da sapere è che il nome ufficiale che avrà questo standard è 802.11.be, Che hanno proprietà che quattro volte più veloce di Wi-Fi 6.

Per quanto riguarda le capacità che avrà il WiFi 7, Intel indica che grazie a questo standard, 30 Gbps, mentre la sua velocità teorica sarà 48 Gbps, cioè all’incirca 5 volte la velocità teorica Da WiFi 6E, che è 9,6 Gbps.

È incredibile pensare di implementare una connessione così veloce all’interno di una rete domestica. Tuttavia, questa funzione non è l’unico vantaggio che si può ottenere con il WiFi 7.

In questo senso, questo standard può essere utilizzato nei canali di trasmissione 2,4, 5 x 6 GHz; Tutto questo in una volta. In questo modo, WiFi 7 sarà in grado di Scegli automaticamente Il canale più appropriato in base alle caratteristiche del dispositivo da collegare.

Inoltre, WiFi 7 accompagnerà la prima tecnologia Processo multi-link (MLO), questo aiuterà Riduci ulteriormente la latenza Creato rispetto a WiFi 6E.

Inoltre, la tecnologia MIMO (Multiple Input and Output) farà parte di WiFi 7, fornendo una copertura molto maggiore rispetto a 8-16 flussi spaziali.

Inoltre, Intel nota che il WiFi 7 non solo fornirà un’esperienza migliore in termini di copertura e velocità, ma anche in Efficienza energetica per i dispositivi collegati.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità del WiFi 7, accedi al documento Intel PDF