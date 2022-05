“Wild Duck”: la critica sociale di Ibsen raggiunge l’Abbazia di Carlos Aladro | cultura

Tutte le lotte della condizione umana, tutti i drammi personali, familiari e di gruppo nel soggiorno della casa, appaiono sotto gli occhi di tutti. Henrik IbsenBooks, il drammaturgo norvegese più famoso e controverso di tutti i tempi anatra selvatica Nel 1884, dopo due decenni di esilio volontario a Roma.

L’opera è uno studio profondo della condizione umana, e non fa eccezione la polvere che l’opera di Ibsen ha sempre sollevato per la sua capacità di intensificare la critica sociale più corrosiva in quella fantasiosa stanza di casa, il dramma all’interno della famiglia e l’allegoria, quell’anatra, con molte letture e capace di strutturare dramma e azione. “Questo è ciò di cui ora siamo ampiamente consumati in questa serie. Tutti i lavori di narrativa attuali si basano sulla grande scoperta di Ibsen, che consisteva nel trasferimento di tutte le forme e i temi che costituiscono l’identità del teatro europeo nel soggiorno della casa ”, difende con entusiasmo il regista teatrale. Carlos Aladro. Questo martedì presenta in anteprima al Teatro de la Abadía di Madrid una nuova rappresentazione di questo testo misterioso e bellissimo, nella versione di Pablo Rosal e con sette attori in scena: Juan Cicero, Pilar Gomez, Nora Hernandez, Ricardo Jovin, Javier Lara, Jesus Noguero ed Eva Ruffo. .

Aladro, Ex Direttore del Festival d’Autunno e Festival de Clásicos de Alcalá de Henares, torna con questo spettacolo al Teatro de la Abadía, dove è stato improvvisamente licenziato dalla carica di direttore artistico lo scorso febbraio e È stato sostituito dal drammaturgo e accademico Juan Mayorga. Non sembra turbato, ma sembra ferito. “Mi sento bene. Per me, questo non è un ritorno, ci sono voluti più di 20 anni dentro e fuori questo palco per sviluppare ruoli diversi”. “Come Direttore Artistico, non mi hanno dato il tempo di realizzare il mio progetto, Pandemic Benny, e prima della scadenza del mio contratto, il Consiglio di fondazione, subendo anche cambiamenti politici, ha deciso di licenziarmi. Dovrei solo rispettare la decisione e tenermi per me stesso , per il momento, le mie riflessioni su quanto accaduto”. Aladro parla anche del sentimento della “liberazione che deriva dal non andare avanti in un compito quando non sembra essere ben accolto dalle persone che te lo affidano”.

contraddizione umana

Ad un certo punto, Ibsen (Skien, Norvegia, 1828 – Christiania, Danimarca, 1906) smise di parlare dei Vichinghi per considerare la società in cui viveva. La sua vita personale e le sue esperienze risuonano in tutto il suo lavoro. Ibsen l’ha scritto anatra selvatica Ha affrontato il “conflitto tra desiderio e competizione, tra volontà e capacità, l’intreccio di tragedia e commedia, sia a livello pubblico che individuale”, cosa che conosce bene dal suo status di figlio illegittimo, dal suo pessimo rapporto con il padre o il fallimento della famiglia.

Siediti nella calma Cortile di corbezzoli per il monastero Dopo un articolo, Carlos Aldro e Pablo Rosal hanno messo in guardia sull’immensa grandezza dell’autore dei testi celebrati casa dei giochiE Questo è Gabler anche Nemico del popolo. “E’ uno che già più di cento anni fa ha annusato tutte le contraddizioni insormontabili dell’uomo e se ne fa carico dallo spazio dell’arte. Non è diverso da quello che facevano gli autori greci, ma nel loro caso è un industriale borghese , società commerciale e atea, in cui non c’è più spiritualità o potenziale supremazia, e sta risolvendo tutto in una vita. anatra selvatica Rappresentano, in un certo senso, l’angelo e il demone del personaggio di Ibsen. I revisori del microcosmo familiare rappresentato in quest’opera sono della famiglia Ibsen”, afferma Aladro, appassionato e profondo conoscitore del drammaturgo norvegese, che l’ha già diretto a Lisbona Il costruttore della solitudine nel 2009.”anatra selvatica All’inizio è il più complesso e spiacevole, perché sembra difficile da capire. È un’opera fondamentale nella letteratura di Ibsen, il che la rende affascinante e coinvolgente”, aggiunge Rosal.

“El Pato Salvaje” è servito al Teatro de la Abadía fino al 19 giugno. luce della Siria

Per Ibsen il teatro era un luogo sacro e trascendente, uno strumento per l’esame dell’anima umana e l’esame di se stessi che finiva per offrire un meraviglioso panorama dello spirito collettivo e sociale. «Dalla sua ferita personale è arrivato alla ferita sociale», spiega Aladro, mentre Rosal conferma le sconfitte di cui ci racconta. anatra selvatica Più precisamente, «la debolezza della classe media, l’assenza della tendenza di una classe senza valori e senza religione».

Sebbene Ibsen abbia apprezzato il pubblico come entità non passiva nel diciannovesimo secolo, in questa versione di anatra selvatica, in uno spazio e tempo indefiniti, il contatto con lo spettatore diventa più diretto, elevando la categoria del personaggio di Berta. Si svolge per interpretare l’amante delle cerimonie e solleva questioni filosofiche e umanistiche per il testo, fungendo da collegamento per la società odierna.