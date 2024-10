“Wild Robot”, una bellissima storia sulla rottura del “soffitto di vetro” del cinema d’animazione agli Oscar

I film d’animazione sono sempre stati visti con pregiudizio quando si tratta di premi o festival cinematografici. Non capita spesso che un film d’animazione sia nella sezione ufficiale di Cannes o Venezia, e basta guardare gli Oscar per rendersi conto che l’Academy non vede questi film nello stesso modo in cui vede altre opere. Nell’intera storia degli Hollywood Awards, nessuno ha vinto l’Oscar per il miglior film – in poche parole – e solo tre titoli hanno ottenuto nomination: La bella e la bestia; più alto, E storia del giocattolo 3. Questi ultimi due lo hanno fatto dopo che l’istituzione ha ampliato i candidati nella suddetta categoria, in parte a causa dell’assenza di due film alla cerimonia del 2009 come Cavaliere Oscuro E WALL-E, Un gioiello Pixar che ho visto in film simili Latte Anche Lettore Erano più rispettati.

Per loro hanno creato un premio di consolazione: l’Oscar per il miglior film d’animazione. Un box che mette in risalto i migliori lavori dell’anno, ma che alla fine finisce per restringere ciò che i film sono considerati un genere, piuttosto che vedere l’animazione come una tecnica. Come sarebbe quel film? re leone, Incantato Anche Al rovescio Non era tra i cinque o dieci artisti più eccezionali del loro anno? In definitiva, la categoria ha fissato un soffitto di vetro difficile da infrangere.