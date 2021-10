William Shatner afferma che il principe William “non coglie il punto” del turismo spaziale

Il principe William chiede a Musk e Bezos di salvare la Terra 2:22

Riciclaggio (CNN Business) – William Shatner ha lanciato un missile retorico contro il principe William dopo che il futuro re aveva criticato il turismo spaziale.

Shatner, che è andato nello spazio all’inizio di questa settimana in uno dei razzi del fondatore di Amazon (AMZN), Jeff Bezos, ha affermato che la famiglia reale britannica ha avuto un “malinteso” nel dire che la risoluzione dei problemi sulla Terra dovrebbe avere la priorità. A proposito di viaggi turistici nello spazio.

“È un ragazzo affascinante, gentile ed educato, ma ha un’idea sbagliata”, ha detto Shatner durante un’intervista con Entertainment Tonight. “L’idea qui non è quella di dire: ‘Sì, guardami'”, ha aggiunto Shatner. Sono nello spazio”, ha detto, osservando che i viaggi come lui rappresentano un “piccolo passo” verso lo spostamento delle industrie inquinanti nello spazio.

Il rappresentante novantenne di Star Trek ha affermato che una base per la generazione di energia potrebbe essere costruita a 400 km dal suolo e utilizzata per alimentare case e aziende qui. “Il principe non coglie il punto”, ha aggiunto.

“Tutto ciò che serve è… una persona ricca come Jeff Bezos [que diga]: “Andiamo la”.

Senza fare nomi, William ha criticato i miliardari che si concentrano sul turismo spaziale in un’intervista giovedì con la BBC, dicendo che dovrebbero spendere più tempo e denaro per salvare la Terra. Bezos, il presidente di SpaceX Elon Musk e Richard Branson di Virgin Galactic stanno portando i turisti nello spazio.

“Abbiamo bisogno di alcune delle migliori menti e menti del mondo che siano concentrate sul tentativo di riparare questo pianeta, non nel cercare di trovare il prossimo posto dove vivere”, ha detto Prince.

Il secondo in linea di successione al trono britannico dichiarò di non avere “assolutamente alcun interesse” ad andare nello spazio. Ha anche espresso preoccupazione per l’impatto ambientale del turismo spaziale, affermando che c’era una “domanda fondamentale” sul costo del carbonio dei voli spaziali.

Shatner è diventato la persona più grande a viaggiare nello spazio quando la sua nave, un razzo per il turismo spaziale suborbitale costruito da Blue Origin, ha sfiorato il bordo dell’atmosfera terrestre e l’ha scaricata nell’assenza di gravità. Shatner ha descritto il bonus di galleggiamento fuori terra come “profondo”.

L’attore ha detto che il viaggio nello spazio non è qualcosa che chiunque può capire finché “non sei là fuori e vedi l’oscurità nera, la bruttezza”.

“Dal nostro punto di vista, lo spazio è pieno di mistero… ma in quel momento sono oscurità e morte. In questo momento qui, quando guardiamo in basso, [la Tierra] È vita e nutrimento. “Questo è ciò che tutti devono sapere”, ha detto Shatner alla CNN dopo il suo viaggio.