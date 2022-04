Willow ha commentato molti messaggi relativi allo schiaffo di suo padre, Will Smith

Will Smith resti l’uomo voleva Di cui si parla da oltre una settimana. Il Il comportamento dell’attore Nell’ultimo concerto di Oscar 2022 Sarà registrato nella storia del premio.

Prima di vincere il suo primo Oscar come miglior attore, Will Smith schiaffo dal vivo Chris Rock Eppure uno scherzo che provava su sua moglie, Jada Pinkett Smith. Il momento è passato in giro per il mondo e le conseguenze stanno già cominciando ad arrivare.

lo scorso fine settimana Will Smith ha rilasciato una dichiarazione dove annunciarlo Rinuncia alla Hollywood Film Academy Ha ammesso che il suo comportamento è stato “scioccante, angosciante e imperdonabile”. Oltre a garantire che “accetterò tutte le conseguenze del mio comportamento”.

da allora Sia Will Smith che il resto della sua famiglia sono sotto i riflettori dei media Tutti aspettano di rivederli o di parlare.

Willow pubblica su Twitter

Willow, la figlia più giovane di Will e Jada, ha pubblicato una serie di foto con suo padre su Instagram Stories, che potete vedere nel video qui sopra, dopo quello che è successo. Da allora è rimasta un po’ lontana ma ora è giovane Ha pubblicato una serie di messaggi su Twitterchi eravamo appeso duro ai suoi seguaci. Nello specifico si tratta di due tweet in cui scrive:

“Il senso della vita si trova nella sfidaQualcuno dice.

Mentre l’altro prega:La vita è una reazione a catena“.

Alcune delle parole in qualche modo riflessive che i suoi seguaci hanno interpretato potrebbero essere legate alla situazione in cui si trovano dopo la discussione di suo padre agli Oscar.

Così, alcuni dei suoi seguaci rispondono a Willow: “Non c’era nulla di filosofico o intellettuale in ciò che tuo padre ha fatto agli Oscar. Se il comportamento di suo padre era giustificato, lo dovrebbe anche il comportamento di milioni di persone che hanno agito violentemente per risolvere i loro problemi”. dice uno.

“Tuo padre si è preso cura di tua madre per un motivo di salute sul quale lei non ha alcun controllo. Se fosse per strada, la gente lo applaudirebbe. Lo sguardo sul viso di tua madre dopo la battuta era dolore e angoscia. Tuo padre l’ha visto e è il suo amore e protettore”, afferma un altro utente.

Un altro ha ricordato: “Dopo che tuo padre ha schiaffeggiato Chris, tuo fratello ha twittato” e anche noi “a me, il che ha confermato che questa era una reazione accettabile alla famiglia Smith”.

