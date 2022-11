Wilton House, la villa della nuova stagione di “The Crown” che appare in “The Bridgertons”

La serie e i film hanno un pubblico molto fedele. Ama gli intrighi di palazzo, ma soprattutto gli spogliatoi e i luoghi dove vengono registrate queste favole. Questo è il motivo per cui non sono passati inosservati con Room che appare in molte di queste produzioni.

Nei giorni scorsi è diventato virale un tweet che mette a confronto diverse scene di la coronaE il I Bridgerton S qualunque cosa, sono stati tutti registrati nello stesso posto e sullo stesso tabellone. Molte persone sui social sono rimaste sorprese, ma il segreto svelato dall’utente è ben noto nel mondo del cinema.

Anche i Bridgerton hanno scelto la villa per la loro serie. Netflix

Il luogo in cui sono state registrate queste scene è Wilton House, uno dei luoghi più richiesti in Inghilterra per la registrazione. In esso, parte di queste due serie non solo è registrata, ma è stata utilizzata per decenni nel mondo del cinema.

Il primo film mai registrato lì L’altra faccia dell’amore 1973. Anche se è diventata davvero famosa quando Stanley Kubrick l’ha scelta per interpretare la parte Barry Lyndon. Da allora, sono stati accreditati quasi 20 lungometraggi, come Adaptations Orgoglio e pregiudizio.

È stata l’ambientazione di film non meno importanti di Barry Lyndon. terzi

È apparsa anche più volte in televisione, dal 2003 ogni anno ci sono state importanti sparatorie su di lei. In questo, hanno segnato dalle serie d’epoca ai reality show. la corona Ha scelto questa location sin dalla sua prima stagione.

Proprietà

Quattro secoli di storia

Wilton House è una casa che appartiene ancora alla famiglia che l’ha costruita. I proprietari continuano a descriverla come una casa di famiglia e “esiste da oltre 450 anni”. Tuttavia, recentemente hanno deciso di dedicare parte del cinema e del turismo di lusso.

Anche il film “Emma” è stato girato lì. terzi

Il re Enrico VIII concesse gli edifici e i terreni a Ciel William Herbert nel 1544, momento in cui aveva iniziato ad assumere la forma che ha oggi. Da allora è stato utilizzato come luogo di residenza e lavoro. Il luogo è cresciuto molto da allora e ha dovuto essere restaurato più volte.

L’azienda agricola ha una superficie totale di 5.870 ettari, e dispone di numerosi fabbricati che possono essere affittati per usi diversi. C’è anche un terreno che può essere utilizzato per il pascolo. È considerato uno degli edifici storici più importanti della regione. Ha un proprio programma di conservazione e le visite culturali si svolgono negli edifici principali.