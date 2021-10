Windows 11: gli utenti cinesi non possono aggiornare il proprio PC a causa della mancanza di TPM

Windows 11 Siamo arrivati, e per aggiornare i nostri computer è necessario – tra l’altro – avere un chip RPM 2.0Il che ha reso difficile per molti utenti possedere il sistema operativo. Ma questo è incomparabile Cinae È quasi impossibile aggiornare a causa della chiusura del governo.

TPM (Trusted Platform Module) è uno standard di crittografia internazionale e affetta TPM È un componente della scheda madre che consente al dispositivo di conformarsi a questo standard. patata fritta TPM Non solo aiuta a proteggere il computer da manomissioni esterne, ma aiuta anche un gran numero di programmi a eseguire attività di crittografia.

però, Cina patatine proibite TPM Gli stranieri dal 1999 a causa di problemi di sicurezza nazionale, hanno adottato un equivalente nazionale chiamato MTC mentre sono in competizione con gli Stati Uniti.

C’è una soluzione per i cinesi?

Attualmente, gli utenti cinesi non possono aggiornare ufficialmente il proprio PC tramite Windows Update Come richiesto Microsoft.

Analista di ricerca canali, Himani Mocha, nota che Microsoft Troverai un modo per Cina Non tralasciare il tuo mercato.

“può essere Microsoft Trova una via d’uscita dalla situazione… è vero che il mercato Cina È così grande Microsoft “Non negoziare la tua offerta di prodotti”, ha detto Mocha.

finestre È il sistema operativo più popolare in Cina, La seconda economia più grande del mondo e il più grande mercato per i computer. Nel secondo trimestre di quest’anno, le spedizioni totali di PC in Cina Hanno raggiunto 19,4 milioni di unità.

occupazione In vista del lancio Windows 11e Microsoft Stava attivamente spingendo per TPM, Dire che porterà vantaggi significativi in ​​termini di sicurezza del dispositivo.

