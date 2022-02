Windows 11 lancia un test aperto per l’Android App Store

con il rilascio di Windows 11 Una delle grandi promesse del sistema operativo era la possibilità di Usa app Android native Dall’accordo di Microsoft con Amazon Store. C’era da aspettarselo a parte gli utenti che facevano parte del programma Insider ma A partire da oggi, raggiungendo un pubblico più ampio.

Fondamentalmente, gli utenti beta di Windows avevano un Amazon Store con solo 50 app disponibili, mentre Amazon Appstore Preview ora si integra con Microsoft Store per offrire oltre 1.000 app e giochi da scaricare. Ovviamente, per ora, viene rilasciato solo alle persone negli Stati Uniti.

Altre modifiche e novità per Windows 11

In particolare, la compatibilità con la piattaforma Android è ottenuta attraverso il nuovo sottosistema Windows per Android, basato sulla tecnologia Intel Bridge (ricordiamo che Google sta lavorando sulla propria app da Google Play Giochi per Windows). ma nonostante, Entrambi i dispositivi AMD e Intel sono supportati in quanto soddisfano i requisiti hardware per eseguire Windows 11.

Ora gli utenti di Windows 11 negli Stati Uniti possono accedere a più app come Audible, Subway Surfers, Lords Mobile, Khan Academy Kids e altre ancora. Per iniziare, gli utenti dovranno aprire lo Store e quindi aggiornare il proprio Microsoft Store per trovarli, mentre ci si trova L’idea di Microsoft è di farlo sembrare una parte di Windows in cui sarà combinato con l’input di Windows e le esperienze di Windowscome i layout Snap.

Dall’altro lato, Altre funzionalità sono state aggiunte a Windows 11 come la riedizione della barra delle applicazioni che fino a quel momento era bloccata nella parte inferiore dello schermo Non consentiva agli utenti di aggiungere le proprie scorciatoie. Ora, l’orologio e la data verranno visualizzati nella barra delle applicazioni del monitor secondario, dati aggiuntivi come il contenuto meteo in tempo reale nell’angolo sinistro e i clienti di Microsoft Teams potranno disattivare, riattivare e condividere qualsiasi finestra dalla barra per contanti. nelle comunicazioni.

Intanto, L’app Media Player aggiunge scorciatoie da tastiera e tasti di scelta rapida migliorati Insieme ad altri miglioramenti dell’accessibilità, mentre L’app Blocco note ottiene una nuova interfaccia utente con le funzionalità di progettazione di Windows 11supporto per la modalità oscura, menu semplificati e altre azioni richieste dalla community.

Queste funzionalità saranno provvisoriamente disponibili nell’anteprima non di sicurezza a febbraio 2022. Basta andare suImpostazioni/Aggiornamento e sicurezza/Windows UpdateE verifica se è già disponibile per il download sul tuo computer.

attraverso / Prendi Crunch