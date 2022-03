Windows 11 testa gli annunci in Esplora file

Queste ultime settimane Siamo stati applauditi dagli annunci di Microsoft di miglioramenti in Windows 11. Ma quando sarà il momento di criticare, state certi che lo faremo anche noi. In questa occasione la critica viene dalla mano Browser di file e unisciti Piccolo striscione nell’ultimo design. La fonte di queste informazioni è Floriano b. Programma Windows Insider MVP.

Pubblicità in Esplora file di Windows 11? Inaccettabile

Come abbiamo indicato, la notizia è apparsa dalla mano di Florian B, che ha indicato su Twitter l’accaduto. Altri utenti hanno indicato di aver visto anche informazioni relative a modelli powerpoint Dentro questo piccolo striscione.

Alcune persone impazzirebbero se Microsoft iniziasse ad aggiungere annunci in Explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 – Florian (@flobo09) 12 marzo 2022

Fortunatamente, questo è stato descritto nella creazione di Dev Channel. Florian e altri addetti ai lavori hanno già segnalato questo e Potremmo non vederlo mai più. La cosa divertente è che Florian in realtà utilizza Microsoft Editor su base giornaliera e la raccomandazione non ha molto senso.

Lo capiamo e ci fidiamo di lui Questo messaggio è dovuto all’aggiunta di web part a Esplora file. Proprio come può suggerire informazioni sullo spazio di archiviazione di OneDrive, se non è limitato, può offrire suggerimenti, anche se non necessari.

come quello può essere un test a/b Questo è il motivo per cui non è visto da molti utenti. Anche se speriamo non sia un test di questo tipo ma piuttosto un bug parziale che potrà essere corretto nella prossima release. Vedremo se dicono qualcosa su di lei.

Da parte nostra possiamo solo Vi suggeriamo di farvi riferimento tramite l’Opinion Center votando su una proposta già disponibile. Si spera che questo sia solo un problema di integrazione delle nuove funzionalità di OneDrive o Office in Esplora file. Non ha senso che Microsoft includa informazioni sui propri servizi in un luogo così inappropriato.