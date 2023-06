Wist Lab, l’azienda che promette di dare vita ai tuoi ricordi con la realtà aumentata

In futuro, rivivere le esperienze più importanti della vita non sarà più un’attività esclusiva di complesse connessioni neurali. Esistono già sforzi tecnologici per trovare soluzioni che diano alle persone la possibilità di vedere, richiamare e navigare letteralmente attraverso i propri ricordi attraverso la realtà aumentata.

Wist Lab è un’azienda che promette di archiviare i ricordi preferiti dei suoi utenti Disponibile in formato realtà aumentata su richiesta. Affinché il processo avvenga, gli interessati devono solo registrare un video dei loro momenti preferiti e inviarlo ai server di Wist. Lui Programmazione L’azienda converte la memoria in uno scenario tridimensionale, che, a sua volta, verrà riprodotto su scene reali attraverso occhiali di realtà aumentata.

“Utilizziamo sensori disponibili nei telefoni più recenti. Prendiamo informazioni 3D sul mondo in modo che la tua memoria sia immersiva “, spiega il portale dell’azienda.

L’interfaccia di realtà aumentata, oltre a riprodurre la memoria su superfici reali, aggiunge il controllo video in modo che l’utente finale controlli il movimento della memoria. Ricordare è spesso un’attività solitaria, ma l’azienda promette che la tua esperienza sarà collettiva.. Wist Lab assicura che funzionino in modo che due persone, con i rispettivi visori di realtà aumentata, possano vedere lo stesso ricordo.

Andrew R McHugh, ex Leader del team di realtà aumentata Samsung, Ha lasciato la sua posizione per fondare l’azienda nel 2021 con l’allora nome di Vivid. In soli due anni, lui e Michael Oder, un altro appassionato di tecnologia, hanno fatto sì che l’azienda attirasse l’interesse degli investitori. Nel 2023, ribattezzati Wist, hanno lanciato il loro primo servizio sperimentale di navigazione immersiva nella memoria.