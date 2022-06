Wogo Hotel apre il secondo albergo in Italia

IHG Hotels & Resorts, uno dei più grandi gruppi alberghieri al mondo, ha annunciato l’apertura del suo secondo hotel Woko in Italia. voco Venezia Maestro – Il QuidIn collaborazione con HNH Hospitality.

L’Aeroporto Marco Polo di Venezia e la principale stazione ferroviaria della zona si trovano vicino alla Tangenziale che collega Venezia al Maestro. voco Venezia Maestro – Il Quid Questa è un’opzione conveniente per chi viaggia per affari o per piacere.

Progettati per distinguersi dalla massa, gli hotel Vogo sono uno dei nuovi marchi alberghieri offerti da IHG Hotels & Resorts, che unisce la serenità di un grande marchio con la bellezza di un boutique hotel.

Nome, Voce“Invito” e “incontro” derivano dal latino, il che significa la capacità del marchio di offrire una natura premurosa e giocosa e una connessione significativa, indipendentemente dal motivo della prenotazione.

Giorgia Casparini, Direttore Generale voco Venezia Maestro – Il Quid Vogo Venice Mestre – The Quid è un ottimo esempio di come il marchio Vogo ha preso vita e siamo lieti di accogliere i nostri primi ospiti. L’hotel offre agli ospiti il ​​luogo perfetto per lavorare, rilassarsi e stare da soli, come trascorrere del tempo in una stanza tranquilla e silenziosa o uscire con amici, familiari o colleghi di lavoro nel nostro ampio bar in loco.’

Come tutti gli hotel Woko, viene celebrato lo spirito unico e il carattere di ogni hotel, voco Venezia Maestro – Il Quid Dispone di 128 camere, che combinano funzionalità e stile contemporaneo.

Progettate per creare un’atmosfera calda e accogliente, tutte le camere sono ispirate ai comfort di casa, con un tocco unico di artigianato di qualità e tocchi decorativi giocosi. L’uso di tocchi gialli caldi e luminosi conferisce alla laringe la sua identità unica.

Gli albergatori avranno a disposizione una palestra attrezzata con le più moderne tecnologie e un grande centro congressi con cinque sale riunioni da 10 a 170 persone.

Negli spazi pubblici, l’uso del blu fumoso, del verde interno e del legno naturale gioca un ruolo importante nel creare una conversazione dentro e fuori.

La firma di Woko è gialla ed è regolarmente integrata in molti sistemi che invitano gli ospiti a immergersi nelle strutture dell’hotel.

All’interno della lobby gli ospiti troveranno un’area giochi unica che si collega al ristorante, permettendo loro di interagire liberamente tra loro, divertendosi e senza essere disturbati.

La sostenibilità gioca un ruolo importante nell’esperienza del Woko Hotel, voco Venice Mestre – Quid fa lo stesso garantendo il minimo impatto sull’ambiente.

Tutti i letti dell’hotel sono realizzati con materiali riciclati al 100%, ad eccezione dell’uso di vetro o carta per i vari punti di ricarica per plastica monouso, auto elettriche e luci a LED per ridurre i consumi energetici.

Tutte le camere sono dotate di ampi servizi igienici ecologici forniti dalla pluripremiata azienda di prodotti per la cura della pelle a base vegetale biologica Antibots.

Per gli ospiti e la gente del posto, voco Venice Mestre – The Quit On-Side Restaurant and Bar, Ludico Drinks, Food & Play, serve cucina italiana preparata con ingredienti freschi e di alta qualità, tra cui una varietà di piatti vegetariani e vegetariani. Opzioni.

Per chi ama l’aperitivo o il digestivo, il bar si trova vicino all’area giochi e dispone di una fantastica terrazza dove godersi momenti preziosi con un cocktail con amici, colleghi o familiari.

voco Venice Mestre – The Quid è il secondo hotel Vogo di IHG in Italia dopo l’apertura del Vogo Milan-Fire nel 2021.

In qualità di marchio IHG Hotels & Resorts in rapida crescita, dal suo lancio nel 2018, voco ha ora aperto 35 hotel in tutto il mondo, con altri 36 da aprire nei prossimi 3-5 anni.

Esprimere. Brutta copia. JR