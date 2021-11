Wonder Franco e Reyes soddisfatti di un contratto da 182 milioni di dollari

NS. Pietroburgo, Florida – La passeggiata di Franco E i Tampa Bay Rays hanno ottenuto ciò che volevano in un breve contratto di 11 anni da 182 milioni di dollari che include un’opzione per il club per la stagione 2033.

Franco, 20 anni, si è assicurato la sicurezza finanziaria della sua famiglia, bloccando a lungo termine la stella locale in erba di Tampa Bay.

Rays ha presentato Franco lunedì, due giorni dopo aver firmato l’accordo che potrebbe valere fino a 223 milioni di dollari se si esercitano l’opzione e l’accesso agli incentivi del club.



“Posso aiutare la mia famiglia ed essere felice di questa opportunità”, ha detto Franco attraverso un interprete.

Tampa Bay ha vinto il titolo dell’American Eastern League nel 2021, ma è stato eliminato da Boston nell’American League One (ALDS). I raggi a basso budget hanno raggiunto i Campionati del mondo nel 2008 e nel 2020, ma hanno perso entrambe le volte.

“Tutto quello che voglio è vincere un campionato”, ha detto Franco.

Franco ha fatto il suo debutto in campionato il 22 giugno e ha segnato tre fuoricampo. Ha battuto .288 con 18 doppi, cinque tripli, sette fuoricampo e 39 RBI in 70 partite, e si è classificato terzo nella votazione AL Rookie dell’anno.

“Abbiamo qualcuno di cui sappiamo di poterci fidare, che sarà lì per i suoi colleghi e sarà lì per migliorare”, ha affermato Stu Sternberg, il principale proprietario di Tampa Bay.

Franco ha messo insieme una striscia di 43 vittorie consecutive per eguagliare Frank Robinson di Cincinnati (1956) per il maggior numero nella storia della Major League tra i giocatori under 21. Ha perso 19-7 (.368) con due fuoricampo e quattro RBI nelle sue quattro partite di post-season.

“È un giocatore incredibilmente abile, è incredibilmente motivato e penso che graffia solo la superficie in termini di impatto che probabilmente avrà su questo club negli anni a venire”, ha affermato Eric Neander, presidente delle operazioni di baseball. “Il cielo è il limite. Abilità, è tutto lì. Ti prepara per quella che potrebbe essere una gara storica”.

Franco riceve un bonus alla firma di $ 5 milioni, con pagamenti di $ 2,5 milioni il 1 dicembre e il 1 giugno. L’opzione 2033 Club è di $ 25 milioni, con un acquisto di uscita di $ 2 milioni. L’accordo include anche una scala retributiva se finisce tra i primi cinque nel voto AL MVP.