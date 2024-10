Wonderland Cafe, più di una semplice caffetteria, uno spazio magico da vivere

Le nostre aggiunte “La strada del caffè” Durante il mese di ottobre, Caffè del Paese delle Meraviglie.

Caffè del Paese delle Meraviglie È una vera oasi di tranquillità Il cuore vivo di LastariaIl fascino della caffetteria si intreccia con il calore di un servizio cordiale e attento. Dalla sua apertura il 26 maggio 2016, si sono dedicati alla creazione di uno spazio unico che invita ogni visitatore a vivere un’esperienza indimenticabile.

La loro caffetteria si trova in una splendida villa, ed è nata dal desiderio di offrire qualcosa di veramente speciale. Non si sforzano solo di fare un buon caffè; Ricca cucina inglese Non comune in Cile. Ogni angolo dell’edificio è progettato affinché i visitatori si sentano a casa, circondati da un’atmosfera accogliente e ricca di dettagli magici. Hanno più di dieci spazi diversi, ognuno dei quali adatta un personaggio o un elemento distinto del romanzo.

Caso in questione “Stanza segreta” Uno spazio privato dove gustare un servizio buffet con un’attenzione personale in un ambiente esclusivo e affascinante. L’esperienza culinaria comprende una vasta gamma di prodotti provenienti da tutto il mondo, dalle opzioni vegetariane e di carne agli squisiti pasticcini e bevande rinfrescanti, ed è ideale per gruppi da 2 a 10 persone.

Tra i prodotti di punta Il pranzo è diventato un must. Qui dimentichiamo le opzioni più leggere e serviamo una deliziosa e tipica colazione inglese completa Colazione inglese. Evidenziamo anche uova alla Benedict, Servito su un muffin inglese artigianale.

Lui Tè pomeridiano È una delle esperienze uniche che offre Caffè del Paese delle Meraviglie A Santiago. Potrai divertirti Torte fatte a mano Accanto alla teiera, mentre la vostra tavola si riempie di una deliziosa torre di piatti antichi ricolmi di delizie dolci e salate. È senza dubbio un momento perfetto da condividere con qualcuno di speciale.

E non puoi perdertelo BevimiUn milkshake che sorprende tutti. Dai sapori irresistibili, ognuno ispirato ai grandi personaggi di ““Alice nel Paese delle Meraviglie”come il Cappellaio Matto, il Gatto Ragione e la Regina di Cuori.

In Caffè del Paese delle Meraviglie Cercano di fornire un luogo dove le persone possano rilassarsi, gustare del buon cibo e vivere un’esperienza magica che le trasporti in un mondo fantastico.

