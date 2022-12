Wordle in spagnolo, Scientific e Telde per la sfida di oggi 20 dicembre: indizi e soluzione

A pochi giorni dalla vigilia di Natale, Wordle continua a presentare le sue sfide quotidiane, altre tre parole da indovinare che oggi, martedì 20 dicembre, vi aiutiamo a indovinare. Oltre a godere di questo Sfide ingegnose Puoi dare un’occhiata a Versioni alternative simili a Wordle. Indovina la parola giornaliera di 5 lettere nella sfida normale (#348) in 6 tentativi o meno. Per aiutarti in questo compito, ti forniamo indizi che ti aiuteranno a trovare la soluzione e trucchi generali per raggiungerla nel minor numero possibile di tentativi possibili. Facciamo lo stesso con altri tipi di giochi: sfida la tilde e il mondo.

Una soluzione alla sfida Wordle 348 datata 20 dicembre 2022

Ecco 5 indizi per scoprire le parole oggi:

Ci sono 2 vocali e 3 consonanti.

Inizia con una consonante e finisce con una vocale.

Inizia con p.

Di solito è alla fine di una freccia o di una lancia.

È tagliente.

Soluzione alla sfida Wordle 295 con accenti del 20 dicembre 2022

E per identificare la parola con una tilde, altre 5 chiavi:

Ha 3 vocali e 4 consonanti.

Inizia con una vocale e finisce con una vocale.

la tilde sull’ultima lettera.

Non gela, ma lo fa quando la temperatura scende.

È un passato semplice.

Risolvi Wordle Science 282 Challenge il 20 dicembre 2022

Gli ultimi cinque indizi per trovare una soluzione alla parola scientifica di oggi:

Ha 3 vocali e 4 consonanti.

Inizia con una consonante e finisce con una consonante.

Inizia con n.

La lettera E viene ripetuta.

Brillante matematico tedesco che introdusse innovazioni nel campo dell’algebra e della topologia.

Trucchi per indovinare la parola Daily Wordle Challenge in 6 tentativi

Sposta le lettere gialle e mantieni le lettere verdi.

Sperimenta con parole che contengono molte vocali per scoprire la loro presenza e posizione.

Pronuncia le possibili parole a cui stai pensando.

Le consonanti più comuni nel nostro alfabeto sono: L, M, N, R e S.

Ignora quelle parole che contengono lettere che sono già apparse in grigio.

spoiler wordpress

Qual è la parola del giorno in Wordle?

consiglio

Qual è la parola del giorno in Wordle con una tilde?

refrigerato

Qual è la parola del giorno in Scientific Wordle?

Nessun altro