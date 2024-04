Workshop – San Paolo in diretta online: Copa Libertadores in diretta

Il San Paolo fa il suo esordio con la Libertadores con James

La squadra guidata da Thiago Carpini fa il suo esordio nelle competizioni internazionali con l'obiettivo di rubare punti al Cordoba in visita a Mario Alberto Kempes. Alla guida della squadra ci sarà il Talleres de Cordoba, una delle squadre che ha fatto bene negli ultimi anni in Argentina e per questo ha un posto nella Libertadores.

Le sconfitte della squadra brasiliana ammontano a quattro, a cominciare dal capocannoniere Luiz Gustavo, oltre a Young Moreira e Rodrigo Nestor. In campo, Walter Dario Ribonito avrà i suoi soliti titolari e dove spicca la presenza del colombiano Juan Camilo Portela, che dopo il suo periodo all'América de Cali indossa la maglia numero 27 di questo club.

“Mi piace vederlo giocare. Anche il mister lo guarda e partirà da titolare. Eravamo giocatori e se mi danno 15 o 20 minuti è difficile mettermi in mostra. Dipende da diverse cose, dalla parte fisica , cosa pensa l'allenatore, l'aspetto del giocatore. “Parla di tante cose, l'aspetto fisico, cosa pensa l'allenatore, l'aspetto del giocatore – ha detto il coordinatore tecnico Ramalho. A San Paolo su James Rodriguez: “Il Il modo per convincere l’allenatore è giocare”.

In questo gruppo figurano anche il Barcellona dell'Ecuador e il Cobresal, che ieri hanno pareggiato con un gol. Ecco perché chi vincerà oggi diventerà il primo leader del girone.