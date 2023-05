Wovo sta cercando un posto tra le opzioni alimentari con i suoi prodotti a base di albume d’uovo

IL Industria alimentare È immersa in una profonda trasformazione guidata principalmente dalla ricerca di un modello più sostenibile e di nuove abitudini di consumo. Queste forze hanno dato origine a innovazioni come i prodotti vegetariano Alternative alla carne animale, insetti commestibili o bevande a base vegetale come alternativa al latte convenzionale.

In questo ecosistema cerca di prendere piede Tramava da Prodotti a base di albume d’uovo Che mira a posizionarsi come una valida alternativa ai latticini e ai prodotti di origine vegetale. Come ha spiegato l’azienda in una nota, le sue bevande e dessert fermentati non contengono lattosio, grassi, glutine o zuccheri aggiunti, il che li rende adatti a “Poco impegnativo, intollerante, chi sceglie di prendersi cura di sé, o chi vuole scoprire nuovi mondi, vivere nuove esperienze“.

Wovo è una linea di prodotti appartenenti al gruppo galiziano Granja Campomayor

Wovo è recentemente entrato nel mercato da mondo sanofiliale del Galician Group Fattoria Campomayor E che dal 2018 si dedica all’innovazione nel mondo delle uova. Ha un brevetto di ricerca del Consiglio Superiore dei Ricercatori (CSIC) e in collaborazione con lo Chef Mario Sandoval.

La nuova linea di prodotti è stata introdotta nelle ultime settimane insieme alla campagna Benvenuti alla Rivoluzione Eggie. produrre Film Vostokche invitava i consumatori ad aderire alla sua offerta.rivoluzionarioPertanto, fa appello.Idealisti nella vita di tutti i giorni, amanti di nuove esperienze, sognatori di altri universi, rivoluzionari edonisticiQuindi conoscono i loro prodotti.

Imaxe era l’agenzia responsabile della creazione e dello sviluppo della strategia globale di sensibilizzazione di Wovo, così come iIdentità visiva e design del packaging. Come hanno notato in una dichiarazione, hanno optato per un’estetica fresca e innovativa incentrata sul rosso e stampe divertenti con l’intento di “staccarsi” nel punto vendita.

Allo stesso modo, Wovo è nato per scommettere ecosistema digitale In questo senso dispone di un proprio sito web e di una piattaforma di e-commerce per commercializzare i propri prodotti. È inoltre presente sui social network, come Instagram e TikTok, dove pubblica contenuti e informazioni sulle caratteristiche dei suoi prodotti.

Loro di Imaxe hanno notato che Wovo è stato un progetto entusiasmante, ma anche una sfida. “Non c’è niente di più bello che assistere alla nascita di un brand. Mesi di lavoro per creare una solida strategia, sviluppare un concept rilevante, creare una brand narrative dirompente, puntare su stile e stile casual, definire una personalità travolgente che evoca un nuovo mondo…Hanno commentato la dichiarazione.

