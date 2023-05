WTA 125 di Reus: Sì Camila Osorio; Nadia Podorowska, n.

ESPNtennis.comLettura: due minuti.

La colombiana Camila Osorio. Immagini AP

Uno di calce e l’altro di sabbia in Spagna. Da un lato, Nadia Podorowska (104esima nel ranking WTA) è stato eliminato da WTA 125 da ReusIn Spagna. In una partita combattuta, ha perso 1-6, 6-4, 6-1 contro l’americana Katie McNally (69) e non è riuscita a raggiungere i quarti di finale. L’esempio che avrebbe il colombiano Camila Osorio (115 gradi) che ha battuto al primo turno il locale Leyre Romero Gormaz (156 gradi) per un clamoroso shock 6-0 e 6-2.

Rosario continua le sue buone sensazioni sulla terra europea, pur non ottenendo i migliori risultati. È stata una partita combattuta in cui ha saputo sfruttare le occasioni di break e tenere il servizio quando era in difficoltà, nel primo set. Ma nelle due tappe successive i punti principali sono stati nelle mani del nordamericano, che ha vinto il passaggio al turno successivo dopo 2 ore e 23 minuti. Anche se è riuscito ad aggiungere fiducia Dopo la partita contro la locale Marina BasolL’autunno aiuterà l’ex semifinalista del Roland Garros nel 2020 a pensare e continuare i suoi preparativi per raggiungere l’edizione di quest’anno nel migliore dei modi.

Con la sua vittoria, McNally ha esteso la storia tra di loro poiché è stata vittoriosa nell’unico incontro al Tyler’s W80 nel 2018 con un clamoroso 6-2, 6-1. La sua prossima sfidante arriverà da un incrocio tra la slovacca Anna Karolina Schmiedlova (69′) e Sorana Cirstea (44′).

La persona che potrebbe sorridere prima è Camila Osorio. Il nativo di Cucuta ha battuto lo spagnolo Romero Gormez ed è tra gli otto migliori giocatori del campionato spagnolo. Nel turno successivo, andrà davanti al vincitore Dall’incontro che affronterà gli americani Lauren Davis (56 gradi) e bulgaro Vittoria Tomova (73 gradi).