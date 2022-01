WWE 2K22 introduce una nuova demo del gioco con più battaglie e visualizzazione grafica

C’era una grande voglia di godersi un nuovo videogioco da WWE. Dopo due anni senza un titolo di wrestling, ora possiamo includere più di una faccia e due occhi nella prossima puntata numerata della saga, che sarà disponibile da 11 marzo. Anche se è già stato presentato Aggiornamenti vari Che sarà disponibile per noi in questa puntata e anche parte delle modalità di gioco di cui potremo approfittare, ora è il momento di mostrare un po’ di forza e mettersi in mostra al pubblico. È normale guardare La classifica che la WWE ha dato nell’arena dei giochi.

Questo nuovo trailer introduce più combattenti e combattenti disponibili nel gioco, come il leggendario Undertaker, Edge, Stone Cold o The Rock. Oltre a questo, c’è anche una piccola esibizione di movimenti speciali che possiamo attivare durante la nostra permanenza sul ring, oltre al consueto utilizzo di sedie, tavoli, ecc. Wow, la WWE è tornata con tutto ciò che ha corretto e aggiornato:

Sai, la copertina WWE 2K22 Dipendenza Il misterioso re è il protagonista, celebrando che il wrestler messicano ha fatto la scena mondiale per vent’anni con i suoi salti, rotazioni e tasti speciali come 619 (il trailer stesso ha “Booyaka” come parola chiave). Ma altre persone significative, che hanno appeso le loro pistole in passato, come Undertaker, che occupa un posto molto speciale in questo Charger come una delle colonne “terrificanti”, non hanno tralasciato questo. 2K Action sarà disponibile, come dicevamo, a partire dall’11 marzo sulle seguenti piattaforme: PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.