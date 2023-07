WWE Money in the Bank: Roman Reigns finalmente perde, Damian Priest e Iyo Sky vincono le valigette

ESPN digitaleLettura: due minuti.

Ci sono voluti tre anni e mezzo, ma alla fine Roman Reigns ha subito un’altra sconfitta.

Jimmy e Jey Uso sono stati in grado di sconfiggere il resto di The Bloodline, poiché Reigns e Solo Sikoa non sono stati in grado di sconfiggere The Usos sabato sera a Londra. Per Reigns, questa è stata la sua prima sconfitta in carriera dal 2020, ma poiché non ci sono titoli in palio in “The Bloodline Civil War”, Reigns rimane l’indiscusso WWE Champion.

Nelle partite Money in the Bank, Damien Priest e Io Sky hanno superato i loro avversari vincendo le rispettive valigette. Ora la domanda più importante sarà: quando saranno ritenuti responsabili?

In un’altra mossa, Seth Rollins ha mantenuto il suo titolo dei pesi massimi su Finn Balor, mentre Raquel Rodriguez e Liv Morgan hanno riguadagnato i loro titoli quando Chyna Baszler ha tradito la sua compagna Ronda Rousey perdendo le cinture.

Dai un’occhiata a tutti i risultati di una notte selvaggia a Londra qui, inclusa un’apparizione di John Cena che parla di portare WrestleMania 41 in Inghilterra.

risultati

• Bloodlines Civil War Le coppie combattono: gli Usos sconfiggono Roman Reigns e Solo Sekua

• Campionato mondiale dei pesi massimi: Seth “Freakin'” Rollins sconfigge Finn Balor

• Women’s Money in the Bank 2023: vince Iyo Sky

• Cody Rhodes sconfigge Dominic Mysterio

• WWE Intercontinental Championship: Gunther ha sconfitto Matt Riddle

• WWE Women’s Tag Team Championship: vincono Raquel Rodriguez e Liv Morgan

• Soldi in banca per uomini: vince Damien Priest