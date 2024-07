X migliora l’accessibilità e l’usabilità di Grok ridisegnando l’interfaccia web

Il social network Grok è un “chatbot” lanciato dall’azienda qualche mese fa che permette di ottenere risposte in tempo reale con un senso dell’umorismo non adatto a tutti, come ha detto il proprietario di quello che era Twitter, Elon Musk. nella sua presentazione. Questo strumento, disponibile in Spagna da maggio e accessibile agli abbonati premium, dispone di funzionalità di ricerca multimediale, supportando fonti testuali e visive come documenti, tabelle, diagrammi, grafici, fotografie e schermate. Attualmente è presente un pulsante nel pannello delle opzioni laterali dell’interfaccia della piattaforma. Tuttavia, secondo il ricercatore di applicazioni Nima Owji, l’azienda X sta sviluppando un modo per utilizzare questo “chatbot” ridisegnando la sua interfaccia web. Ciò ha consentito di utilizzare Grok tramite una finestra pop-up situata sulla destra dello schermo durante la navigazione nell’app, posizionata sopra la casella di posta dei messaggi diretti (DM). TechCrunch, che non ha avuto l’opportunità di testare questa funzionalità, ha affermato che questo formato è simile a come altre aziende come Google e Microsoft utilizzano i “chatbot” all’interno delle loro app di produttività, poiché li integrano sul lato dello schermo. Questa modifica al sito fornirà quindi un’esperienza integrata che consentirà agli utenti X di chattare frequentemente con Grok, anche quando pubblicano nell’app o scorrono il Feed. Da parte sua, l’analista ha presentato altre opzioni che X offrirà per l’utilizzo di Grok, come ad esempio una funzione che permette di cercare maggiori informazioni su un account specifico sulla piattaforma passando il mouse sul nome del profilo. Sarà inoltre possibile selezionare parte del testo del Post