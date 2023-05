X-Trail e-Power, il nuovo show elettrico di Nissan

Dennisan piede Nissan X-Trail E Potenzapropulsione 100% elettrica, che fornisce un avviamento potente e una risposta istantanea grazie alla coppia istantanea con tecnologia e-Power, esclusiva di Nissan, l’alternativa alla regione, in quanto per alimentare il veicolo include un sistema di azionamento elettrico al 100% responsabile dello spostamento le ruote del veicolo, Ma il SUV ha un generatore alimentato da un motore a benzina per ricaricare costantemente la batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni.

In questo modo l'”autonomia” viene raddoppiata, Perché non richiede il collegamento a una fonte di alimentazione elettrica, consentendo percorsi più lunghi.

(Mercedes-Benz ora ha auto usate certificate).

Nel sistema il motore a benzina non è collegato alle ruote, ha solo il compito di ricaricare la batteria che fornisce tensione al motore elettrico per generare coppia e potenza. Pertanto, offre un’autonomia di oltre 900 km in città, secondo i dati di omologazione.

(Nessuna parte del calo delle vendite di auto è stata salvata.)

Nissan X-Trail e-Power integra una batteria da 1,8 kw, il motore a combustione a tre cilindri VCR Turbo di ultima generazione come generatore, che è più potente ed efficiente; Mentre il suo motore elettrico è da 205 CV e 330 Nm di coppia.

(CAF fornirà fondi all’America Latina per le imprese)

Il SUV viene fornito con una riprogettazione completa del corpo. Accompagnato da un tetto apribile panoramico, griglia V-Motion, fari a LED, luci d’accento e cerchi in lega da 19 pollici.

(Le vendite di auto nel Paese tra gennaio e aprile 2023 sono diminuite del 33,4%).

All’interno, ha un display head-up da 10,8 pollici e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Il suo prezzo è di 247,9 milioni di dollari.

bagaglio