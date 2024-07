X utilizza i dati dell’utente per addestrare Grok

Elon Musk, nel mirino per aver utilizzato di nascosto i dati degli utenti X per allenare la propria intelligenza artificiale

Gli utenti X daranno inavvertitamente il loro consenso affinché i loro post vengano utilizzati per addestrare il sistema AI di Grok.

Elon Musk e il suo social network X sono ancora una volta nell’occhio del ciclone. La Piattaforma 2.0 dell’imprenditore sudafricano è nel mirino delle autorità di regolamentazione dopo essere venuta alla luce venerdì scorso Gli utenti daranno inavvertitamente il consenso affinché i loro post vengano utilizzati per addestrare il sistema Grok AI tramite le impostazioni predefinite nell’app X.

Venute a conoscenza della presente informativa, le autorità preposte alla protezione dei dati personali nel Regno Unito e in Irlanda, Abbiamo già contattato X per indagare sul presunto tentativo del social network di ottenere il consenso degli utenti per raccogliere informazioni di carattere personale Senza che essi siano effettivamente consapevoli del fatto che i loro dati sono stati trasferiti.

Un utente X ha lanciato l’allarme venerdì scorso quando ha avvertito di questo Per impostazione predefinita, nell’app del social network viene creata un’impostazione per consentire l’utilizzo dei post dell’account dell’utente per la formazione di Grok.un chatbot basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da xAI, la società di intelligenza artificiale di Elon Musk.

Di più Twitter ha appena attivato un’impostazione predefinita per tutti che dà loro il diritto di utilizzare i propri dati per formare le persone. Non lo hanno mai annunciato. Puoi disabilitarlo utilizzando il web ma è nascosto. Non è possibile disattivare l’utilizzo dell’applicazione mobile collegamento diretto: https://t.co/lvinBlQoHC pic.twitter.com/LqiO0tyvZG — Kimmy Bestie di Ponzi, Co-CEO Execubetch™️ (@EasyBakedOven) 26 luglio 2024

In conformità con le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati applicabile nell’Unione Europea, Le aziende non sono autorizzate a ottenere il consenso predefinito dei propri utenti per raccogliere ed elaborare i loro dati personali.

La configurazione creata virtualmente sul tavolo da Grok può essere utilizzata per addestrare e migliorare il funzionamento del chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Sembra che solo questa impostazione predefinita possa essere modificata Tramite la versione web di X.

Nell’Unione Europea le autorità preposte alla protezione dei dati stanno già indagando sulla questione.

IL Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC)responsabile del rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati nell’Unione europea, ha denunciato durante la settimana il fatto di aver ottenuto inavvertitamente il consenso degli utenti per raccogliere informazioni di carattere personale.

“IL Sviluppo professionale continuo Stava parlando Abbiamo contattato X oggi e stiamo aspettando una sua risposta. “Speriamo di riprendere i colloqui con questo social network all’inizio della prossima settimana”, ha detto venerdì scorso Graham Doyle, responsabile degli affari aziendali, dei media e delle comunicazioni di DPC.

I modelli linguistici di grandi dimensioni sono ciò che rende possibili chatbot come ChatGTP e Grok. Si nutre di enormi quantità di dati estratti da Internet per scoprire modelli linguistici e comprendere quella lingua in modo appropriato a livello statistico. In questo modo i chatbot sono in grado di intrattenere l’utente con risposte convincenti alle sue domande.

Per questo motivo il metodo formativo con cui vengono gestiti i grandi modelli linguistici ha dovuto affrontare molte critiche Potenziale violazione delle regole sul copyright Così come le leggi incentrate sulla protezione dei dati.