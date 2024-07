Xander Scheufele ha vinto il British Open, il suo secondo campionato importante dell’anno

Xander Scheufele ha vinto il British Open domenica vincendo il suo secondo campionato importante dell’anno con un capolavoro del Royal Troon con un round di 65 e sei under per superare un deficit di due colpi con cui gli americani avevano spazzato via tutti i principali campionati di quest’anno. Per la prima volta dal 1982.

Schauffele ha vinto il campionato PGA al Valhalla due mesi fa con un birdie putt di 6 piedi sull’ultima buca. In questa occasione, il round finale sembrava essere pieno di drammaticità – c’erano nove golfisti a tre colpi di distanza all’inizio – e Schauffele ha fatto sembrare tutto molto facile nel Mare d’Irlanda.

Non aveva un solo spauracchio in una giornata fredda e ventosa e se ne andò con tre birdie in quattro buche sulle ultime nove per passare da due colpi dietro a tre davanti.

Ha vinto con due colpi sull’americano Billy Horschel e Justin Rose, il 43enne inglese che doveva qualificarsi con 36 buche per entrare nel tabellone principale. Era tra i quattro giocatori di golf che hanno condiviso il comando almeno ad un certo punto domenica.

Non riuscivano a tenere il passo con Schauffele. nessuno può.

Scheufele (30 anni) è diventato il primo giocatore di golf dopo Jordan Spieth nel 2015 a vincere due titoli importanti in una stagione. Ha inoltre esteso il dominio americano sui campi scozzesi, che hanno vinto sette volte nelle ultime otto visite al Royal Troon.

Rose ha concluso il round con un 67 e gli è bastato arrivare secondo. Horschel, che aveva iniziato il round finale con un solo colpo di vantaggio nel tentativo di vincere il suo primo campionato major, ha iniziato a restare indietro negli ultimi nove colpi, poiché i birdie nelle ultime tre buche gli hanno dato un 68, il suo miglior punteggio in un major. campionato. .

Il giocatore che Schauffele ha dovuto catturare è stato il sudafricano Thriston Lawrence, che ha realizzato tre birdie in quattro buche per finire nono con 32.

Schauffele era due tiri indietro quando tutto è cambiato.