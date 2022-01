Xavi evita il fallimento a Barcellona: “Ci sono rimaste due guerre, la Lega Europea e la Lega” | campionato sportivo

“Non mi piace la parola fallimento perché è stata provata e se è un fallimento, lascia che funzioni sull’apprendimento, poi impareremo dagli errori e proveremo ancora, per recuperare le persone emotivamente e ne abbiamo ancora due guerre rimaste, vale a dire la Lega Europea e la Lega”, ha commentato Xavi e in seguito si è congratulato con il suo avversario per essere avanzato Quarti di finale.