Xbox & Activision: nuovo incontro nei prossimi giorni con CMA per togliere ulteriori dubbi

Continuiamo con altri capitoli sugli acquisti Activision di Microsoft. Questo accade già da tempo e sebbene tutto sembri andare per il verso giusto nonostante tutto quello che si legge in questi giorni, l’azienda americana deve fare gli straordinari per annullare l’accordo con le varie autorità antitrust.

Da un lato abbiamo Sony, l’azienda giapponese che è stata la più dura di tutte e l’azienda che ha fatto la guerra più grande da quando Microsoft ha annunciato l’intenzione di acquistare Activision. Quindi, abbiamo visto come Microsoft ha dovuto tirare fuori l’artiglieria E per scatenare una sparatoria, non in senso letterale, ma usando tutti gli argomenti e la legge a disposizione, senza andare oltre, si incontreranno questa settimana con la British Capital Markets Authority per provare a cancellare l’accordo.

Microsoft fa tutto con Activision

Anche se l’accordo non si chiuderà prima del 2023 (come confermato da Microsoft), tutti i disagi burocratici fanno di questo un vero e proprio acquisto seriale. Da un lato tutto ruota attorno a Call Of Duty, Microsoft ha cercato attivamente e passivamente di raggiungere un accordo con Sony per offrire i giochi della saga senza condizioni per i prossimi 10 anni, ma questo non sembra sufficiente, staremo a vedere cosa accade.