Xbox dà priorità al miglioramento della qualità delle registrazioni DVR nel 2022

Se vuoi mostrare i tuoi exploit con gli amici tanto quanto me, saprai che il sistema di Xbox in termini di screenshot e video potrebbe essere un po’ migliore, specialmente nella qualità video/foto una volta che lo condividi. Bene, sembra che siamo fortunati che Jason Ronald, Xbox Program Manager, parli nel podcast. Maestri del ferro. Qui è dove ti è stato chiesto se Xbox prevede di aggiornare il Game DVR per la console.

Non sorprende che Ronald abbia risposto affermando di sì, è davvero una priorità per loro migliorare questo servizio. Ci ha anche mostrato che hanno già lavorato per migliorare la qualità degli screenshot su Xbox, ma riconosce che c’è ancora del lavoro da fare. “Abbiamo ascoltato il feedback, abbiamo apportato alcune modifiche per migliorare ma sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare, e questo è sicuramente tra le nostre priorità”. Jason ha affermato.

Sai già che la cosa migliore che posso consigliare è che se non sei nel programma dall’interno si unì a lui. Questo è il modo migliore per testare aggiornamenti e miglioramenti, oltre ad essere in grado di darci il tuo feedback e vedere dove stiamo andando bene e dove stiamo fallendo.

La migliore raccomandazione di Jason è di entrare a far parte del programma dall’interno

Commenta anche che vorrebbero fare più progressi quest’anno, ma che sicuramente nel 2022 miglioreranno. A gennaio, infatti, aveva già avvertito in un tweet che ci stanno lavorando, ma sembra che questi miglioramenti non siano ancora disponibili. Quindi gli aggiornamenti sono ancora in fase di sviluppo e dovremo aspettare fino al 2022 per vederli.

Che ne pensate, non vedete l’ora che arrivino questi nuovi miglioramenti?