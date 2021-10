Xbox Game Pass 7 aggiunge nuovi giochi: Age of Empires 4, The Forgotten City e altro

Annunciata Xbox Spagna Sette partite quel link al catalogo Xbox Game Pass Per PC, Xbox Series X/S, Xbox One, dispositivi mobili e browser tramite Xbox Cloud Gaming. L’elenco mette in evidenza una delle più grandi scommesse dell’anno degli Xbox Game Studios: età degli imperi 4. Di seguito analizziamo i titoli aggiunti giovedì 28 ottobre.

Una delle epiche più leggendarie in strategia in tempo reale torna di mano Avanzi di intrattenimento e il confine del mondo. occupazione La nostra analisi Diciamo che è “un ottimo gioco di strategia, con molti di loro Modifiche al gioco Sta lavorando per aggiornarlo per adattarlo alla meccanica di oggi senza perdere l’essenza È epico e ci permette di trovarci di fronte a un titolo molto speciale e interessante per tutti i tipi di fan di questo genere”.

Città dimenticata È una delle copertine dell’anno. Quello che è iniziato come un file moderno a partire dal The Elder Scrolls V: Skyrim è diventata un’avventura Episodi misteriosi e temporaliSo che è stato ben accolto dalla critica (ha 85 su 100 in Metacritico). occupazione La nostra analisi Abbiamo detto che è un suggerimento Rude, originale, fresco e interessanteIl che stuzzica la nostra curiosità”.

Nunguns, Avventura Azione e piattaforme 2D Dallo studio Brainwash Gang di Madrid (La strada più lunga della terrae la grotta) è stato ripubblicato a metà del 2021 con una versione migliorata e perfezionata, Nongunz: Doppelganger Edition. Dall’originale, uscito nel 2017, Noi abbiamo detto Ed è “una delle piccole sorprese che la scena indipendente ci ha lasciato quest’anno, offrendoci Coinvolgente e stimolante, ce l’ha strano e bizzarro“.

L’incubo americano Alan Wake In arrivo su Xbox Game Pass, dove è disponibile anche l’avventura originale. Questo gioco indie porta lo scrittore principale in un realtà alternativa in cospirazione con serie di pigmenti Devi portare Wake in diversi luoghi dell’Arizona per affrontarlo doppio cattivo.

Basmaster pesca 2022 Questo è il nuovo lotto della realtà simulatore di pesca sportiva Sviluppato da Dovetail Games. Il gioco è stato rilasciato direttamente tramite il servizio di abbonamento di Microsoft.

Il gioco arcade volante sviluppato da Sector D2 e ​​pubblicato da Humble Games debutterà su Xbox Game Pass per PC a luglio 2021 e ora sarà disponibile anche su console Xbox. Con una sezione audiovisiva molto interessante, più di 20 aerei tra cui scegliere e 40 armi A nostra disposizione, dovremo pilotare aerei da combattimento Aspinarius postapocalpticos I cambiamenti nel gioco hanno una struttura roguelike.

Il Avventura pittorica spine dorsali Debutteranno a giugno su Xbox Game Pass per PC e ora arrivano su console Xbox. Sviluppato da EggNut e distribuito da RawFury, è un’avventura con un tocco di Un romanzo oscuro e miserabile stile visivo pixel art, con protagonisti animali antropomorfi e oggetti di lavoro e fantasma.